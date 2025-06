Volkswagen ID.4, ridotta autonomia e potenza di ricarica: colpa delle batterie

Proprio quando Volkswagen stava riguadagnando terreno in Europa, approfittando del rallentamento di Tesla, alcuni problemi nella catena di fornitura delle batterie hanno costretto il gruppo a ridurre le prestazioni di ricarica rapida e l’autonomia su uno dei suoi modelli più popolari, l’ID.4 Pro.

Volkswagen ID.4 Pro, ricarica e autonomia ridotta: mancano le batterie

Secondo fonti della stampa tedesca, le nuove unità dell’ID.4 Pro non possono più contare sui 175 kW di ricarica rapida in corrente continua inizialmente promessi. Il limite è stato abbassato a 135 kW. Una misura già applicata anche alla nuova Skoda Elroq 85, che condivide componenti e piattaforma con l’elettrica di Wolfsburg.

A essere penalizzati sono soprattutto i tempi di ricarica. Sebbene i dati ufficiali dichiarino ancora 28 minuti per passare dal 10 all’80% di carica, nei primi 10 minuti si recuperano appena 155 km di autonomia, contro i 184 km della versione precedente. Anche l’autonomia è diminuita di circa 16 km rispetto ai 572 km WLTP originali.

Volkswagen ha spiegato che il problema è legato a uno dei fornitori. Sebbene il gruppo non abbia fatto nomi, fonti interne citano LG come responsabile del disservizio. Il colosso coreano non avrebbe rispettato tempi e volumi, costringendo il marchio tedesco a ricorrere temporaneamente alle celle fornite da CATL, il gigante cinese del settore.

Il problema riguarda esclusivamente l’ID.4 Pro con batteria da 77 kWh netti e trazione posteriore (210 kW/286 CV). Le versioni 4Motion, ID.4 GTX e ID.4 Pure non subiscono modifiche, così come le unità prodotte prima della metà di marzo. Solo gli ordini successivi a quella data saranno interessati.

Per compensare la perdita di prestazioni, Volkswagen offrirà un risarcimento di 1.000 euro ai clienti coinvolti. Secondo le stime interne, la fornitura regolare dovrebbe riprendere tra giugno e settembre. Se i tempi saranno rispettati, le ID.4 Pro costruite in autunno torneranno ad avere la batteria originale con supporto alla ricarica rapida da 175 kW e autonomia maggiorata. Anche Skoda dovrà arrangiarsi in questo periodo, segno che questo problema colpirà tutti i marchi del gruppo automobilistico.

Questo problema, seppur momentaneo, può pesare sulle vendite del gruppo automobilistico e potrebbe indirizzare i clienti verso altri marchi.