Volkswagen Golf R e Audi S3, evoluzioni meccaniche e tecnologiche per il 2025

Nel panorama delle hot hatch, due nomi si distinguono da anni per equilibrio tra prestazioni, versatilità e qualità costruttiva. Parliamo della Audi S3 e della Volkswagen Golf R. Entrambe, nel model year 2025, ricevono un importante aggiornamento meccanico e tecnologico che consolida ulteriormente il loro posizionamento tra le sportive compatte più apprezzate.

Alla base del rinnovamento troviamo ancora una volta il celebre motore EA888, un quattro cilindri turbo da 2.0 litri ormai giunto alla quarta generazione (Evo 4). Questo propulsore, prodotto nello stabilimento ungherese di Gyor, è stato ottimizzato per erogare 328 CV e 400 Nm di coppia su entrambe le vetture, rappresentando un incremento sostanziale rispetto alle versioni precedenti. Siamo davanti a 22 CV in più per l’S3, e 13 CV aggiuntivi per la Golf R.

Le migliorie non si fermano alla potenza pura. Il motore ora adotta un nuovo sistema di fasatura variabile delle camme, con controllo dinamico su aspirazione e scarico. Inoltre, l’integrazione dei collettori di scarico nella testata permette un raffreddamento più efficace, riducendo le temperature del sistema turbo e migliorando consumi ed emissioni.

Il sistema di iniezione diretta ad alta pressione, aggiornato con una pressione massima di 3.8 bar (oltre 5000 psi), garantisce una vaporizzazione più efficiente del carburante, con benefici su rendimento e raffreddamento interno della camera di combustione.

Anche la turbo risposta è stata perfezionata su Audi S3 e Volkswagen Golf R. Ora il turbocompressore può rimanere in pressione anche in condizioni di carico parziale, garantendo una risposta immediata dell’acceleratore e una guida più reattiva.

Ma la vera novità tecnica è l’introduzione del nuovo differenziale posteriore a controllo elettronico già visto sulla RS3. Questo sistema, composto da due frizioni multidisco indipendenti, permette un’incredibile precisione nella ripartizione della coppia posteriore. Fino al 100% della potenza disponibile può essere inviata a una sola ruota, migliorando notevolmente la trazione in curva e la dinamica laterale.

Il sistema 4Motion della Volkswagen Golf R e la quattro dell’Audi S3 ora sfruttano algoritmi predittivi che leggono parametri in tempo reale — come angolo di sterzata, velocità, accelerazione laterale, per ottimizzare l’aderenza e ridurre il sottosterzo.

Infine, il cambio automatico DSG a sette rapporti è stato ricalibrato per offrire scalate e passaggi marcia ancora più rapidi. A pieno carico, i tempi di cambiata sono stati ridotti del 50%, con miglioramenti tangibili soprattutto in accelerazione. Sia Audi S3 che Volkswagen Golf R beneficiano anche di freni potenziati, sospensioni più rigide e regolazioni elettroniche ottimizzate per la nuova erogazione.