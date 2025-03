Vendite giù, ma è ancora la più amata: il paradosso Tesla Model Y

La Tesla Model Y continua a detenere il titolo di auto elettrica più venduta al mondo, ma le sue immatricolazioni stanno registrando una brusca frenata. Un paradosso? Un segnale d’allarme? O semplicemente il classico effetto da “aspettando il nuovo modello”?

Il primo colpevole ha un nome: restyling Juniper. Il nuovo modello sta entrando in produzione proprio ora, mentre la versione precedente è sparita dagli stabilimenti già da settimane. Chi voleva comprare una Model Y si è trovato con meno scelta e ha preferito aspettare. Ma non è tutto.

Tesla sta attraversando un momento di declino d’immagine, anche a causa delle dichiarazioni (spesso discutibili) di Elon Musk, che ultimamente sembra più interessato a fare politica che a vendere auto. Insomma, bisognerà aspettare almeno il secondo trimestre del 2025 per capire se il trend negativo è solo un’onda passeggera o un problema più serio.

Lanciata nel 2019 e in produzione dal 2020, la Model Y ha conquistato il mercato grazie alla sua combinazione di autonomia elevata, prezzo competitivo e design spazioso. Attualmente viene assemblata in California, Shanghai, Texas e Berlino, ma il restyling 2025 porta un look più aggressivo, con fasce luminose ispirate al Cybertruck e altri ritocchi estetici.

La nuova Model Y mantiene la lunghezza di 4,75 metri, con un’altezza di 1,62 metri e un passo identico alla Model 3. Prima del restyling offriva un bagagliaio da 2.158 litri di capacità, e le nuove luci posteriori promettono una maggiore efficienza di illuminazione. Rispetto alla Model 3, la Model Y monta motori leggermente più potenti. La versione base RWD (a trazione posteriore) offre 220 kW e una batteria LFP da 58 kWh, garantendo 500 km di autonomia WLTP. Ma la vera novità è l’arrivo della Model Y Long Range RWD, che avrà la stessa potenza, ma con una batteria più grande e maggiore autonomia. Per chi cerca più potenza, c’è la Long Range AWD, con un doppio motore, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi.

Tra le novità del restyling troviamo anche sedili riscaldati e ventilati, schienali regolabili elettricamente, un touchscreen da 8 pollici per i passeggeri posteriori, illuminazione ambientale e una nuova telecamera frontale per un migliore rilevamento degli ostacoli.

Finora, la Model Y ha dominato il mercato grazie a un mix vincente. Il restyling Juniper riuscirà a mantenere il SUV di Musk in vetta alle vendite? Oppure i clienti inizieranno a guardare altrove?