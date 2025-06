Toyota rivoluziona le sue sportive per il 2027, la Supra non più su base BMW

La leggendaria Toyota Supra si appresta a uscire di scena nella sua attuale incarnazione MkV, con gli ultimi esemplari già in fase di lancio a livello globale. L’azienda giapponese, però, ha confermato l’arrivo di una sesta generazione, ma tra l’addio al modello attuale e l’esordio della nuova MkVI ci sarà un breve intervallo. Fortunatamente, non sarà nulla di paragonabile ai due decenni di attesa che hanno separato la MkIV dalla sua erede.

Perché tanta cautela adesso? Le vendite contenute delle vetture sportive nell’ultimo decennio. Solo 2.615 unità della Supra sono state immatricolate in un mercato importante come quello americano. Proprio per contenere i costi, Toyota aveva avviato una collaborazione con BMW per lo sviluppo della MkV, condividendo con la Z4 la piattaforma e persino il sei cilindri in linea tedesco.

Per la prossima generazione, però, le cose potrebbero cambiare. Secondo la rivista giapponese Best Car (nota per le sue anticipazioni anche controverse), Toyota starebbe lavorando a stretto contatto con Lexus per sviluppare un nuovo progetto condiviso. La futura Supra MkVI potrebbe nascere assieme a un nuovo coupé che sostituirà le attuali Lexus RC e LC, ormai giunte a fine ciclo.

Il propulsore potrebbe vedere un’inedita configurazione ibrida plug-in basata su un motore 2.0 turbo quattro cilindri, già svelato in forma di concept sul prototipo GR Yaris mid-engine visto al Salone di Tokyo 2025. Non si esclude, inoltre, una variante con sei cilindri in linea di origine Mazda, rompendo il legame tecnico con BMW.

La Supra di nuova generazione sarà una vera due posti secchi, mentre la Lexus offrirà un layout 2+2, più votato al comfort. Se i rumors verranno confermati, il 2026 sarà un anno ricco per i fan delle sportive Toyota, con l’arrivo di una nuova GR86, la nuova Supra, la coupé Lexus e, probabilmente, non finisce qui.

La Toyota Celica tornerà nel 2027. E, udite udite, potrebbe trattarsi di un’auto a motore centrale, sviluppata sulla base dell’esperienza in pista con la GR Yaris e concettualmente vicina alla misteriosa MR2 elettrica intravista nel concept FT-Se. Tanta carne al fuoco, si direbbe.