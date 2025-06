Toyota Land Cruiser FJ: ecco come sarà il SUV compatto

Gli appassionati di off-road sono in attesa del nuovo SUV compatto di Toyota, già soprannominato “baby” Land Cruiser. Anche se il debutto sembra essere stato posticipato all’inizio del 2026, l’attesa continua ad alimentare curiosità. E ora, grazie a un nuovo brevetto emerso online, possiamo farci un’idea di come sarà questo modello.

Il “baby” Land Cruiser si avvicina: svelato il design del futuro fuoristrada compatto di Toyota

Toyota è rimasta piuttosto riservata sul progetto, pubblicando un solo teaser nell’agosto del 2023. Il brevetto, depositato, nel 2023 offre però ulteriori indizi. L’immagine mostra un SUV compatto a cinque porte, con linee squadrate e un profilo che richiama quello del teaser originale, con fari a LED, parafanghi anteriori ben marcati, montanti C spessi e un posteriore verticale con tanto di ruota di scorta a vista sul portellone.

I rivestimenti in plastica grezza su paraurti, passaruota e minigonne sottolineano l’anima da fuoristrada del modello, così come l’altezza da terra, apparentemente generosa. Nel complesso, il design sembra un’evoluzione del concept Compact Cruiser EV presentato nel 2021, anche se il modello definitivo appare più grande. Secondo fonti giapponesi, la lunghezza complessiva sarà di circa 4,50 metri, dimensioni che lo collocano direttamente nel segmento dei SUV compatti.

A differenza dei più costosi Land Cruiser Serie 250 e 300 basati sulla piattaforma TNGA-F, questo nuovo modello dovrebbe adottare l’architettura IMV-0, condivisa con le prossime generazioni di Hilux e Fortuner. Si prevede che questa piattaforma offra aggiornamenti sostanziali rispetto all’attuale Hilux Champ, soprattutto in ottica fuoristrada.

Grazie al telaio a longheroni, il futuro SUV di Toyota potrebbe vantare capacità off-road superiori rispetto a rivali come il Ford Bronco Sport, che utilizzano una struttura monoscocca. Per quanto riguarda la motorizzazione, si ipotizza l’utilizzo del quattro cilindri benzina da 2,7 litri in alcuni mercati. In ogni caso, Toyota dovrebbe restare fedele all’eredità della gamma Land Cruiser, offrendo la trazione integrale come dotazione standard. Non ci resta che attendere ulteriori novità su questo modello, in attesa del debutto previsto per il 2026.