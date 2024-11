Toyota e Suzuki lanceranno un nuovo SUV elettrico in Europa nel 2025

La prossima primavera Suzuki svelerà la versione di produzione del prototipo eVX Concept, un B-SUV destinato a diventare la sua prima auto elettrica in vendita nel mercato europeo. Nonostante per dimensioni (4,30 metri di lunghezza) si adatti perfettamente ai gusti del vecchio continente, in realtà si tratterà di una proposta di carattere globale.

Toyota e Suzuki annunciano un nuovo SUV elettrico dedicato al mercato europeo

Il suo sviluppo, che si è prolungato più del previsto, è stato realizzato in collaborazione con Toyota, che avrà la propria versione. Le differenze tra i due modelli saranno minime, come già accade con la Subaru Solterra e la Toyota bZ4X, con la maggior parte delle modifiche concentrate nell’aspetto estetico.

Le voci indicano che le loro versioni di produzione potrebbero chiamarsi Vitara e bZ2X, anche se non c’è ancora nessuna conferma da nessuno dei due marchi. Quello che si sa è che saranno offerte con due batterie differenti, che saranno entrambe fornite da BYD. Questo significa che la chimica utilizzata sarà la sempre più popolare LFP (litio-ferro-fosfato).

Il pacco batterie più grande avrà una capacità di 60 kWh, sufficiente per omologare un’autonomia di circa 450 km, stimati secondo il ciclo WLTP. Come accade con le Vitara e Yaris Cross termiche, la trazione integrale sarà disponibile come optional. Sulla carta, questo dovrebbe fornire loro capacità fuoristrada superiori rispetto ai principali concorrenti.

Tutto indica che entrambi saranno assemblati in India, il che permetterà di ridurre notevolmente i costi di produzione. La capacità massima dello stabilimento di Gujarat incaricato della loro produzione sarà di 250.000 unità annue. A suo tempo, Toyota aveva affermato che il suo nuovo SUV elettrico avrà “un prezzo competitivo” rispetto ai suoi rivali, quindi probabilmente i prezzi saranno inferiori a 30.000 euro.

“Sono grato che la nostra collaborazione si stia evolvendo in questo modo. Restiamo rivali sul mercato, ma la nostra partnership mira ad affrontare insieme le sfide sociali come il raggiungimento della neutralità carbonica”, ha dichiarato Toshihiro Suzuki, presidente dell’azienda.