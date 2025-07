Toyota Celica torna in chiave GR? Ecco come potrebbe apparire

È passato quasi un decennio da quando si iniziò a parlare seriamente del possibile ritorno di una delle sportive più iconiche di Toyota. Le prime indiscrezioni risalgono al 2017, anno in cui il costruttore giapponese registrò nuovamente il marchio Celica. Una mossa che fece subito pensare a un ritorno imminente del celebre modello. Tuttavia, dopo quell’annuncio, nulla è stato detto sul progetto, alimentando dubbi e speculazioni. Ora sembra che il momento sia arrivato.

Toyota Celica, il suo ritorno si avvicina: sarà leggera, potente e firmata GR

Negli anni successivi emersero solo alcuni rapporti, senza mai conferme ufficiali. Poi, sul finire del 2024, Yuki Nakajima, vicepresidente esecutivo di Toyota, aveva confermato che l’azienda era già al lavoro su una nuova generazione della Celica.

Poco dopo l’annuncio, Toyota ha rivelato i primi dettagli tecnici della futura sportiva. Il nuovo modello sarà spinto da un motore 2.0 turbo a quattro cilindri, completamente termico e privo di tecnologia ibrida. Un’unità capace di sviluppare ben 400 CV, abbinata a un sistema di trazione integrale. Per i puristi, è prevista anche una versione con cambio manuale, affiancata da una variante automatica. Il progetto è affidato alla divisione sportiva Gazoo Racing.

Particolare attenzione è stata riservata alla leggerezza, considerando che Toyota punta a mantenere il peso sotto i 1.300 kg grazie all’impiego esteso di fibra di carbonio per elementi come cofano e tetto. L’obiettivo è avvicinarsi, in termini di rapporto peso/potenza, alla Mazda MX-5, riferimento nel segmento per leggerezza ed equilibrio.

Secondo le ultime indiscrezioni, il prototipo della nuova Celica dovrebbe debuttare al Japan Mobility Show nel 2027, per poi arrivare nelle concessionarie entro il primo semestre del 2028, con lancio previsto ad aprile.