Toyota bZ4X Touring, il nuovo SUV elettrico pronto a sbarcare in Europa

Toyota segna una nuova pietra miliare nel panorama dei veicoli elettrici con il lancio del bZ4X Touring, un SUV 100% elettrico progettato per chi desidera unire funzionalità, spazio e performance elevate. Questo modello rappresenta una significativa evoluzione rispetto alla versione standard, ampliando dimensioni e capacità in una soluzione che vuole rispondere alle esigenze di famiglie e appassionati di outdoor.

Il bZ4X Touring cresce in lunghezza e altezza, raggiungendo i 4.83 m di lunghezza totale (14 cm in più rispetto al modello standard) e 1.67 m in altezza (20 cm in più). Grazie a queste dimensioni aumentate, il bagagliaio offre una capacità di carico di 600 litri, superiore di oltre un terzo rispetto alla versione precedente, risultando perfetto per trasportare attrezzature sportive, valigie o bagagli voluminosi.

In termini di versatilità, Toyota propone due varianti della bZ4X: una con trazione anteriore e una con trazione integrale, quest’ultima equipaggiata con sistemi avanzati come XMode e Grip Control. Queste tecnologie garantiscono una migliore aderenza e stabilità su ogni tipo di superficie, dai percorsi asfaltati alle strade più accidentate, aumentando la sicurezza e la capacità fuoristrada del SUV.

Sotto il cofano, entrambe le versioni montano una batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh, abbinata a un caricatore di bordo da 22 kW e alla ricarica rapida in DC fino a 150 kW, che consente tempi di rifornimento molto contenuti. La variante a due ruote motrici sviluppa 224 CV, mentre quella a trazione integrale spinge fino a 380 CV, rendendo il bZ4X Touring il modello elettrico più potente mai realizzato da Toyota.

I nuovi motori eAxle, dotati di semiconduttori al carburo di silicio, migliorano l’efficienza energetica e alleggeriscono il peso complessivo. Non manca una capacità di traino significativa, fino a 1.500 kg, un dato raro tra i veicoli elettrici attuali.

Il design esterno richiama robustezza con passaruota a grana grossa in nero, cerchi scuri e barre da tetto capaci di sostenere fino a 70 kg. Il posteriore sfoggia un paraurti rinnovato e fari LED moderni, mentre tra le nuove tinte spicca il raffinato Brilliant Bronze, che conferisce un tocco di eleganza contemporanea.

All’interno, l’abitacolo punta a massimizzare comfort e tecnologia: la plancia è stata ridisegnata, mentre il sistema infotainment dispone di uno schermo da 14 pollici di serie, offrendo un’esperienza digitale moderna e intuitiva, in linea con le aspettative dei guidatori più esigenti.

Il debutto europeo del bZ4X Touring è fissato per la prima metà del 2025, inserendosi nella strategia Toyota di rafforzare la sua presenza nel mercato BEV (Battery Electric Vehicle).