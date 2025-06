Toyota Aygo X, il rinnovamento 2025 cambia tutto per il crossover urbano

Fino a pochi anni fa sembrava un progetto quasi irrealizzabile, ovvero una citycar compatta, agile, eppure dotata di un vero motore ibrido capace di percorrere lunghe distanze con consumi irrisori. Oggi questo sogno diventa realtà con la nuova Toyota Aygo X Hybrid rinnovata per il 2025, che evolve profondamente adottando la meccanica ibrida della sorella maggiore Yaris.

Dopo aver detto addio al motore a benzina 1.0 da 72 CV, la piccola giapponese abbraccia ora un propulsore 1.5 tre cilindri da 116 CV full hybrid, segnando un deciso salto in avanti in termini di potenza, efficienza e tecnologia. Un aggiornamento fondamentale per un modello che, in Europa, ha già conquistato oltre 287.000 automobilisti.

Le dimensioni dell’apprezzatissima Aygo X restano compatte e perfette per l’ambiente urbano. Il passo si conferma a 2,43 metri, mentre la lunghezza cresce leggermente fino a 3,78 metri a causa di nuovi paraurti più voluminosi.

Il design esterno si rinnova adottando il nuovo family feeling Toyota, con fari più sottili e una firma luminosa più moderna e accattivante. Anche la griglia frontale assume un carattere più sportivo, contribuendo a un look dinamico. Pochi i cambiamenti sul profilo laterale, dove spiccano nuovi cerchi in lega da 17 o 18 pollici e passaruota più marcati. Gli specchietti ora integrano le frecce direzionali. Dietro, invece, i ritocchi sono minimi ma senza particolari accenti innovativi.

La gamma colori per la nuova Aygo X è più audace e raffinata. Ci sono verniciature bicolore ispirate a spezie come cannella, lavanda, gelsomino e dragoncello, con tetto nero a contrasto e, negli allestimenti top, un tetto in tela decorato.

Anche l’interno è stato rinnovato. E quindi, quadro strumenti digitale da 7 pollici, infotainment con touchscreen capacitivo più reattivo, e bagagliaio invariato da 231 litri. Tra le novità spiccano freno di stazionamento elettrico, porte USB-C e un pacchetto ADAS aggiornato, con sistemi di sicurezza attiva di ultima generazione. Presenti anche aggiornamenti software OTA.

Il vero cuore della rivoluzione, come anticipato, è il nuovo sistema ibrido. La batteria, ora montata sotto i sedili posteriori in orizzontale, libera spazio e migliora la distribuzione dei pesi, mentre la batteria di avviamento è stata spostata nel baule senza sacrificare capacità di carico. Il risultato è una guida più stabile e divertente, grazie a un baricentro abbassato e a una struttura più rigida. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in meno di 10 secondi, con emissioni di CO2 limitate a soli 86 g/km.

L’arrivo della Toyota Aygo X 2025 è previsto nei prossimi mesi, con un leggero aumento di prezzo giustificato dal powertrain avanzato e dall’elevato livello tecnologico di questa nuova proposta.