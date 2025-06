Tesla sfida Mercedes e Volvo: il Semi pronto ad arrivare in Europa

Tesla si sta preparando a portare il suo camion elettrico, il Semi, anche nel mercato europeo. La casa californiana ha infatti formato un team dedicato allo sviluppo commerciale nella regione EMEA che si occuperà del camion elettrico, motivo per cui ci si aspetta un debutto a breve.

Tesla Semi si prepara allo sbarco in Europa

Dopo anni di ritardi, il Tesla Semi si avvicina finalmente alla produzione su larga scala negli Stati Uniti. Presentato per la prima volta nel 2017, il modello avrebbe dovuto entrare in produzione già nel 2019, ma il progetto ha subito numerosi rinvii. Una prima versione è stata mostrata nel 2022, ma solo poche decine di esemplari sono finiti nelle mani di alcuni clienti selezionati o sono stati impiegati internamente da Tesla.

Nel gennaio 2023, l’azienda ha annunciato un ampliamento della Gigafactory in Nevada per la produzione del Semi, ma il piano è stato rivisto. La produzione verrà invece avviata in una nuova struttura costruita accanto alla Gigafactory, con avvio previsto entro la fine del 2025. Tesla punta a raggiungere una capacità produttiva di 50.000 unità all’anno.

Nel frattempo, il progetto europeo inizia a prendere forma. Tesla ha recentemente assunto Usuf Schermo come nuovo Head of Business Development EMEA per il Tesla Semi, che vanta già molto esperienza in questo settore, in quanto è stato responsabile vendite per Volta Trucks in Germania tra il 2022 e il 2024, lavorando sul Volta Zero, un camion elettrico urbano da 16 tonnellate. Dopo il fallimento dell’azienda nel 2023 e un breve ritorno nel 2024, Schermo ha proseguito la sua carriera in EVUM Motors, una startup tedesca specializzata in piccoli veicoli commerciali elettrici.

Ora sarà lui a guidare lo sviluppo del Tesla Semi in Europa, un mercato molto più maturo rispetto agli Stati Uniti in termini di adozione di camion elettrici. C’è però da considerare la concorrenza, già attivi sul mercato: Volvo con l’FH Electric, Mercedes con l’eActros 600 e MAN con l’eTGX. Volvo, in particolare, è attualmente in testa, con oltre 3.000 camion elettrici già operativi in Europa.

Nonostante il crescente interesse, Tesla non dovrebbe lanciare una versione omologata del Semi per l’Europa prima della fine del 2026. Il piano a lungo termine prevede che la produzione per il mercato europeo avvenga presso la Gigafactory di Berlino, dove attualmente viene assemblata la Model Y.