Tesla Roadster, sparita tra acconti e promesse non mantenute

Presentata nel 2017 come una rivoluzione nel mondo delle supercar elettriche, la nuova Tesla Roadster sembra oggi sempre più un miraggio. Annunciata con promesse straordinarie, come i 1.000 km di autonomia e accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, sarebbe dovuta arrivare sul mercato nel 2020. Invece, anno dopo anno, il progetto è finito nel dimenticatoio, alimentando dubbi sulla sua reale esistenza futura. Tuttavia, questo veicolo non è stato dimenticato dai clienti che hanno preordinato il modello, che attendono da anni il suo arrivo o, almeno, di notizie certe.

Tesla Roadster, che fine ha fatto?

Tra gli acquirenti più fiduciosi, c’è anche chi ha versato depositi tra i 50.000 e i 250.000 dollari per prenotare l’auto. Le dichiarazioni ufficiali nel tempo sono state vaghe o contraddittorie. L’ultima promessa concreta risale all’estate 2024, quando Elon Musk aveva dichiarato che la maggior parte dell’ingegneria era ormai completata e che la produzione sarebbe partita nel 2025. Tuttavia, nei mesi successivi, la Roadster è sparita nuovamente dai radar, senza conferme né aggiornamenti chiari.

Un timido segnale è arrivato recentemente nei risultati finanziari della compagnia, dove la Roadster è passata dalla fase di “in sviluppo” a “sviluppo del design”: una definizione ambigua che non chiarisce affatto lo stato reale del progetto. Di certo, è ancora in costruzione, rendendo improbabile una produzione nel breve termine.

C’è chi crede che l’azienda fatichi a gestire lo sviluppo di più veicoli contemporaneamente, come dimostrato dal fatto che negli ultimi cinque anni ha introdotto un solo nuovo modello. Tra i progetti in arrivo, dopo la Tesla Model Y Juniper, dovrebbe arrivare la Model Q, primo modello low-cost dell’azienda, e nel 2026 è previsto l’arrivo del Cybercab.

Oggi, più che mai, sembra probabile che la Roadster non vedrà mai la luce, finendo nel limbo insieme ad altri progetti dimenticati come il Cybertruck Range Extender.