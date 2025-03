Tesla Roadster: il sogno elettrico di Musk resta un’illusione?

Sono passati quasi otto anni da quando Elon Musk, con grande entusiasmo, ha presentato la Tesla Roadster come la supercar elettrica definitiva. Un’auto che prometteva di riscrivere le regole delle prestazioni, ma che si è trasformata in uno dei progetti più misteriosi e sfuggenti della storia automobilistica recente.

Annunciata nel 2017 con un debutto previsto per il 2020, la Roadster ha visto la sua data di produzione slittare di anno in anno, lasciando gli appassionati in una lunga attesa senza certezze. Eppure, nonostante i continui ritardi e la totale assenza di dettagli concreti su specifiche e prezzi finali, Tesla continua a raccogliere prenotazioni, chiedendo ai clienti di versare un anticipo di ben 43.000 euro. Il tutto senza una data di consegna garantita.

Sul sito ufficiale, Tesla mostra ancora immagini renderizzate della Roadster, raffigurandola come un’elegante sportiva rossa con tetto removibile. Le prestazioni dichiarate restano impressionanti: 0-96 km/h in 1,9 secondi 402 km/h di velocità massima 400 metri in 8,8 secondi.

Ad oggi nessuna configurazione è disponibile, e il prezzo finale rimane un’incognita. Si parlava inizialmente di una cifra compresa tra 200.000 e 250.000 euro, ma con l’inflazione e l’evoluzione del mercato, questo numero potrebbe essere destinato a salire. Musk ha anche ipotizzato un pacchetto opzionale “SpaceX” con propulsori a razzo, in grado di migliorare accelerazione, frenata e persino far “fluttuare” l’auto per brevi tratti. Dichiarazioni che hanno alimentato l’entusiasmo, ma anche forti dubbi sulla reale fattibilità del progetto.

Dopo essere stata rinviata al 2021, poi al 2022, poi ancora al 2023 e 2024, lo scorso autunno Musk ha parlato di un possibile lancio nel 2025, ringraziando i clienti per la loro pazienza. Ha anche sottolineato che i modelli di massa avranno sempre la priorità rispetto alla Roadster, lasciando intendere ulteriori possibili ritardi.

Nel frattempo, il mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni è cambiato radicalmente. Brand come Rimac, Porsche e Lotus hanno lanciato supercar elettriche competitive, rendendo la Roadster meno rivoluzionaria di quanto sarebbe stata nel 2020. La vera domanda è: quando (e se) arriverà, riuscirà ancora a stupire? Tesla, intanto, concentra i suoi sforzi su modelli più accessibili, come una city car elettrica economica che potrebbe arrivare nei prossimi anni. Ma per chi ha già versato migliaia di euro in deposito, l’attesa della Roadster sembra non avere fine.