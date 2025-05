Tesla Model Y, vendite in calo: l’azienda chiede ai dipendenti di restare a casa

Le vendite di Tesla continuano a calare, colpendo ora anche il suo prodotto di punta. Secondo quanto riportato da Business Insider, alcuni operai addetti all’assemblaggio della Model Y sono stati invitati a rimanere a casa per una settimana. Il provvedimento riguarda lo stabilimento Tesla di Austin, in Texas, e coinvolge anche i lavoratori impegnati sulla linea di produzione del Cybertruck.

Advertisement

Tesla Model Y, anche il restyling non attira più clienti: operai costretti a prendere le ferie

Stando alle fonti, ai dipendenti è stato chiesto di utilizzare ferie retribuite o di presentarsi per attività di pulizia e formazione, senza però tornare alle consuete linee di produzione. Alcune fonti anonime all’interno dello stabilimento riferiscono che la direzione avrebbe minacciato provvedimenti disciplinari in caso di straordinari non autorizzati. Dallo scorso febbraio, diversi operai lamentano turni irregolari e ripetuti inviti a lasciare il lavoro in anticipo.

Advertisement

Come analizzato nelle scorse settimane, anche le vendite del Cybertruck faticano a tenere il ritmo. In origine Elon Musk aveva dichiarato che il pickup elettrico avrebbe potuto registrare fino a 250.000 ordini annui, un traguardo che non è stato raggiunto. Tesla ha successivamente ridimensionato le aspettative a 120.000 unità l’anno, ma anche questo obiettivo sembra fuori portata. Nel 2024 l’azienda ha venduto 38.965 Cybertruck, e nel primo trimestre 2025 si stimano appena 6.406 unità, un aumento rispetto all’anno precedente, ma in forte calo rispetto agli ultimi due trimestri del 2024.

La speranza era tutta per il restyling della Model Y, il modello più redditizio per Tesla, ma anche questo sembra non attirare più come una volta. Nel 2024 Tesla ha registrato il suo peggior dato di consegne degli ultimi due anni, con un calo globale del 13%. Negli Stati Uniti, ad esempio, le vendite sono diminuite del 5,6%, a fronte di una crescita del 7,3% dell’intero mercato.