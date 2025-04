Tesla Model Y batte due Jeep nel fuoristrada e diventa una leggenda virale

Se qualcuno vi avesse detto che una Tesla Model Y, quella che si può vedere normalmente parcheggiata davanti a un comunissimo bar in centro città, avrebbe fatto mangiare la polvere a due Jeep in una gara su terreno collinare, gli avreste probabilmente riso in faccia. Eppure, sembra sia davvero successo, con tanto di testimonianza video diventata piuttosto celebre sui social.

È stato tutto immortalato in un video diventato virale su X, proprio la piattaforma acquistata da numero Uno di Tesla, Elon Musk. A quanto si vede dalle immagini che girano sull’ex Twitter, la Model Y ha sverniciato due fuoristrada in quello che sembrava il loro habitat naturale, tra pendenze, solchi, salite ripide e discese da infarto. Si può rimanere stupiti, oppure indagare un poco per capire come una Tesla di questo tipo si mostri così agile rispetto a blasonati fuoristrada Jeep.

Mentre le Jeep arrancavano come se avessero i sassi nelle scarpe, la Tesla sfrecciava con la leggerezza, quasi in tutta comodità verso la cima di una duna. Restando però fedeli ai dati diffusi insieme alla commercializzazione della Model Y, nessuno avrebbe mai inserito “fuoristrada estremo” tra le skill del SUV Tesla. Per questo arduo compito c’è il fratellone Cybertruck, con il suo look da film post-apocalittico. Ma questa piccola Tesla ha deciso di ribaltare il copione e riscrivere le regole.

Bisogna mettere tutte le carte in tavola: non è solo questione di potenza. La stabilità, la trazione intelligente, e quella tipica spinta istantanea dei motori elettrici hanno giocato un ruolo chiave. Non servirebbe un riduttore per salire una collina simile, in questo caso. La Model Y è salita come se andasse tranquillamente in giro per un parcheggio fuori dal centro commerciale. E così, mentre il video continua a macinare visualizzazioni, sorge il dubbio sulla necessità dei fuoristrada “puri”. Può questa categoria davvero soccombere se persino una Tesla può risultare efficace sull’off-road?