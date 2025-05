Tesla Model S e Model X, piccoli aggiornamenti per grandi delusioni

I riflettori tornano a puntarsi su Tesla, che continua a lavorare al perfezionamento della sua gamma di veicoli elettrici di punta. Le nuove versioni della Model S e della Model X sono recentemente state avvistate sulle strade della California, in particolare nei pressi dello stabilimento di Fremont, e le immagini dei prototipi stanno facendo discutere la community di appassionati online.

Quello in arrivo sarà il quarto aggiornamento estetico e tecnico per la Model S, presentata originariamente nel lontano 2012, e il terzo restyling per la Model X, SUV che ha debuttato nel 2015.

Le foto sono state condivise dall’utente di X klwtts, noto per i suoi avvistamenti di prototipi Tesla, e mostrano due veicoli quasi privi di camuffamento, segnale evidente di un lancio sempre più vicino. Tuttavia, le modifiche visibili sono minime. Ci sarebbero piccoli ritocchi ai paraurti anteriore e posteriore, e l’aggiunta di una nuova telecamera frontale, probabilmente legata al sistema di guida autonoma avanzato.

Gli interni, almeno da quanto si riesce a intravedere, sembrano invariati, se non per una misteriosa striscia di nastro blu che alcuni utenti social ipotizzano possa celare un nuovo sistema di illuminazione ambientale.

Nonostante l’attesa, molti fan hanno espresso una certa delusione per l’apparente mancanza di innovazioni di rilievo. Ma non tutti sono pessimisti: c’è chi ritiene che Tesla stia nascondendo le vere novità sotto la carrozzeria o negli aggiornamenti software, che spesso arrivano senza preavviso grazie agli update OTA (Over The Air), marchio di fabbrica della casa californiana.

Nel frattempo, Tesla è impegnata su più fronti. Il brand ha appena lanciato una nuova Model Y Long Range a trazione posteriore, con un prezzo sorprendentemente competitivo, e starebbe lavorando a un inedito modello entry-level destinato a rivoluzionare il segmento dei veicoli elettrici economici.

Non è ancora stata annunciata una data ufficiale di debutto per le Model S e X rinnovate, ma con i prototipi già sulle strade, il lancio potrebbe essere imminente.