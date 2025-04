Tesla, le vendite in Italia tornano a crescere: i dati del primo trimestre 2025

Possono tirare un respiro di sollievo i dirigenti di Tesla che, dopo un 2024 estremamente complicato e un primo trimestre 2025 negativo in alcuni mercati, in Italia vedono un leggero miglioramento. Certo, non si tratta di numeri eccezionali, ma sicuramente sono ottimi in ottica futura.

Tesla, le vendite tornano a salire in Italia: svelati i dati del primo trimestre 2025

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2025, Tesla ha venduto 3.469 veicoli elettrici nel Bel Paese. Parliamo di un aumento pari al 51% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando le auto immatricolate ammontavano a 2.217. Grazie a questi numeri, Tesla di conferma marchio leader del segmento elettrico in Italia.

La più apprezzata è la Model 3 che ha venduto 2.207 unità nel primo trimestre dell’anno, che ha occupato il primo posto del segmento D nel trimestre. Su questo, Tesla ha voluto specificare che la berlina elettrica ha venduto “più di quanto abbia fatto qualsiasi altro produttore con le proprie vetture elettriche sommate”. Un modo per dire “non sarete mai come noi”.

Anche la Model Y, anche se in quantità minore, ha detto la sua, occupando la quarta posizione della classifica. Il crossover elettrico ha registrato 1.254 immatricolazioni nel Q1 2025. Bisogna però tener conto che le consegne del nuovo modello Juniper sono iniziate a marzo, per ora soltanto della versione Launch Series. I modelli “standard” arriveranno nelle concessionarie entro maggio. Nonostante ciò, la Model Y si è piazzata al primo posto nel segmento dei SUV elettrici in Italia.