Tesla lancia lo Spring Update 2025: tutte le novità in arrivo

Tesla torna a far parlare di sé grazie a un nuovo aggiornamento over-the-air (OTA), elemento distintivo del suo ecosistema digitale. L’azienda guidata da Elon Musk continua a perfezionare la user experience dei suoi veicoli attraverso update regolari, capaci di aggiungere nuove funzioni e ottimizzare quelle già esistenti.

L’ultima release, denominata Spring Update 2025, porta con sé numerose innovazioni per diversi modelli della gamma. Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione dei fari adattivi per i clienti statunitensi e canadesi, una funzione che però era già disponibile da tempo per gli utenti qui nel Vecchio Continente. Inoltre, per le Tesla Model S e Model X, debutta la telecamera dell’angolo cieco integrata nel cruscotto. Ogni volta che si attiva la freccia, le immagini verranno proiettate anche sul display della strumentazione, offrendo una visuale ancora più completa.

Importanti passi avanti anche sul fronte della sicurezza. Le registrazioni della Dashcam e della Sentry Mode ora includono le immagini riprese dalle telecamere del montante B, mentre la Dashcam Viewer risulta ridisegnata per una navigazione più intuitiva tra i filmati.

Anche il navigatore GPS integrato ha ricevuto un robusto aggiornamento: ora è possibile scegliere tra più percorsi alternativi, privilegiando velocità, tappe intermedie come ristoranti o negozi, o la minimizzazione delle fermate per la ricarica. Inoltre, accedendo alla pagina di una stazione Tesla Supercharger, saranno mostrati i servizi raggiungibili a piedi nei dintorni.

Per Tesla Model 3, Model Y e le nuove versioni di Model S, Model X e Model 3 Highland, arriva la possibilità di personalizzare e memorizzare l’apertura massima del bagagliaio. Una funzionalità simile arriva anche al frunk del Cybertruck. Infine, si potrà impostare l’evitamento delle autostrade come opzione preferita nel percorso. Come sempre, il rollout degli aggiornamenti sarà progressivo. Il rilascio inizierà a breve, ma potrebbero volerci alcune settimane per raggiungere l’intero parco auto globale.