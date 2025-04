Tesla festeggia il mezzo milione di Model Y prodotte a Berlino, ma il primato globale è a rischio

Tesla rimane il marchio dal dominio indiscusso delle auto elettriche, almeno per ora. Il colosso di Elon Musk si è imposto come la stella polare dell’industria delle elettriche, partendo da una piccola sede vicino San Francisco fino a conquistare le strade di tutto il mondo. E una delle tappe chiave di questa espansione è stata la Gigafactory di Berlino.

Proprio in questi giorni la sede tedesca celebra un traguardo notevole: 500.000 Tesla Model Y prodotte. Ma mentre Musk festeggia, il futuro si fa sempre più incerto: i competitor incalzano e il dominio Tesla potrebbe non durare ancora a lungo.

Elon Musk non si è mai tirato indietro davanti alle sfide, e conquistare il mercato europeo è stata una delle più ardue. Per anni, Tesla ha spedito auto via nave dagli Stati Uniti e dalla Cina, ma con la domanda alle stelle, la soluzione era chiara. Si è rivelato importante costruire una fabbrica direttamente nel cuore dell’Europa. Dopo una lunga caccia al sito perfetto, la scelta è ricaduta su Grunheide, un comune nel Brandeburgo appena fuori Berlino.

Nonostante tutto, nel marzo 2022, Elon Musk ha tagliato il nastro della Gigafactory Berlin, accogliendo la prima Model Y con l’entusiasmo di un bambino con un nuovo giocattolo. Eppure, gli inizi non sono stati proprio da urlo. La produzione partiva da un misero centinaio di auto al mese, un ritmo che avrebbe fatto ridere qualsiasi fabbrica cinese. Ma come sempre con Tesla, il ritmo è salito rapidamente. Oggi Berlino sforna 20.000 auto al mese. Dopo tre anni e 1.100 giorni di produzione, la Gigafactory Berlin è diventata una delle fabbriche più attive in Europa. Oggi viaggiamo su quasi 5.000 auto a settimana, pari a circa 20.000 Model Y al mese e 375.000 unità all’anno.

Il Model Y è l’unico modello prodotto qui in tutte le configurazioni. Ma nonostante il boom produttivo, Berlino è ancora lontana dai record della Gigafactory di Shanghai, che domina la scena con numeri da capogiro. Il sito tedesco, però, non si limita più a rifornire solo l’Europa. Tesla esporta da qui in ben 37 Paesi, dentro e fuori l’Ue.

Se guardiamo i numeri, il successo di Tesla è innegabile. Ma le cose stanno cambiando. La concorrenza si fa agguerrita. Infatti, BYD e altre case automobilistiche cinesi stanno avanzando con prezzi più bassi e tecnologie competitive. Inoltre, la domanda di elettriche rallenta, con sempre più consumatori che si chiedono se non sia il caso di aspettare modelli più economici o con maggiore autonomia.