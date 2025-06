Tesla: ecco come si comporta la guida autonoma nel caos di Roma

Tesla ha pubblicato un nuovo video che mostra le capacità del suo sistema Full Self-Driving (FSD) in uno degli scenari urbani più complessi d’Europa: il cuore storico di Roma. Il test, condotto a bordo di una Model 3, rientra nei preparativi del marchio per un possibile debutto commerciale del software anche nel mercato europeo.

Tesla mette alla prova la guida autonoma nel traffico di Roma

Nel video, la Model 3 dovrà andare dal Campidoglio al Colosseo. Parliamo di una tratta con traffico elevato, strade strette e un’alta concentrazione di pedoni, motorini e monopattini. Un banco di prova davvero impegnativo, anche per un guidatore esperto.

Nel corso del test, la versione del FSD ha mostrato la capacità di gestire incroci privi di semaforo, dare la precedenza a veicoli che compiono manovre improvvise, evitare ostacoli come monopattini e scooter, e mantenere una guida fluida, il tutto con un intervento minimo da parte del conducente. Quest’ultimo, come previsto dalle normative attuali, resta al posto del conducente pronto ad intervenire se e quando necessario.

Tesla ha precisato che il veicolo impiegato utilizza lo stesso hardware delle Model 3 attualmente disponibile in listino, mentre il software installato è una versione sperimentale non ancora disponibile per il pubblico.

La casa californiana ribadisce che tutti i suoi nuovi modelli sono tecnicamente pronti per la guida completamente autonoma, in attesa di avere il via libera per il rilascio. Tuttavia, in Europa la diffusione della guida autonoma non dipenderà solo dalla maturità tecnologica. Questioni legate alla responsabilità legale in caso di incidente e all’adeguamento delle normative restano questioni ancora da chiarire. Non sarà semplice, ma sicuramente Tesla, con questo video, vuole dimostrare di essere pronta a portare questa tecnologia anche in Europa.