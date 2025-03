Tesla e il Cybercab segreto: la Model 3 camuffata testa le tecnologie del Robotaxi

Tesla non smette mai di stupire, e questa volta lo fa con una Model 3 misteriosa avvistata nelle fredde terre del New Hampshire. Ma cosa ci fa un prototipo con telecamere FSD piazzate in modo insolito così lontano dai soliti campi di prova in Texas e California? C’è chi scommette che abbia a che fare con l’imminente lancio del Full Self-Driving non supervisionato.

Tesla ha bisogno di testare il suo futuro Cybercab, il robotaxi senza pedali né volante, ma ottenere il permesso per farlo su strade pubbliche è più complicato di quanto sembri. La soluzione sarebbe stata, quindi, prendere una Model 3, installarci il kit FSD del Cybercab e mandarla a raccogliere dati nel traffico vero.

Il fatto che questo esemplare sia stato avvistato così a nord, in una zona non proprio famosa per il clima tropicale, suggerisce che Tesla voglia raccogliere dati su guida autonoma in condizioni meteorologiche difficili. Pioggia, neve e ghiaccio sono infatti tutto ciò che può mettere in crisi i sistemi di guida autonoma.

Da notare su questa Model 3 diversi indizi (che fanno una prova). In primis, la telecamera montata goffamente sul lunotto posteriore, proprio dove si trova quella laterale del Cybercab. Poi, la telecamera aggiuntiva sul parafango, fissata esattamente nell’angolazione del futuro robotaxi. Infine, non manca l’hardware HW4, la versione più avanzata del sistema di guida autonoma Tesla.

Tesla ha dichiarato di voler avviare la produzione di massa del Cybercab nel 2026, ma prima deve dimostrare che la sua tecnologia è affidabile. Per farlo, ha bisogno di dati reali, raccolti fuori dai test controllati della Gigafactory. Ecco quindi che questa Model 3 camuffata potrebbe essere la chiave per velocizzare il processo di approvazione, evitando il lungo iter burocratico necessario per testare direttamente un veicolo senza pedali né volante sulle strade pubbliche.

Se questo trucco funziona, Tesla potrebbe accelerare lo sviluppo dei suoi robotaxi a guida autonoma, dando una scossa all’intero settore. Intanto, però, non sappiamo davvero quanto il mondo sia pronto per un’auto senza pedali e volante che si guida da sola.