Tesla e assicurazioni alle stelle: perché stanno aumentando i costi RCA

Un’impennata senza precedenti sta colpendo il mercato assicurativo per i proprietari di veicoli Tesla in Italia. Secondo una recente indagine di Facile.it, basata su oltre 130.000 richieste di preventivo per RC Auto con estensione furto e incendio, i premi assicurativi per le auto elettriche del marchio californiano sono aumentati in modo considerevole.

Nel giro di dodici mesi, da aprile 2024 ad aprile 2025, il costo medio è salito da 796 euro a 1.022 euro, segnando un incremento pari al 28%. Questo balzo in avanti nei costi ha sollevato non poche preoccupazioni tra i possessori di Tesla, che oggi devono affrontare spese assicurative nettamente più alte rispetto al recente passato.

La causa principale? Non è proprio complicato intuirlo. L’aumento degli atti vandalici mirati proprio ai modelli dell’azienda guidata da Elon Musk, figura polarizzante e spesso al centro di controversie, sono la ragione principale. Questi episodi, registrati sia negli Stati Uniti che in Europa, sembrano legati a azioni di protesta nei confronti del noto imprenditore, influenzando direttamente le strategie delle compagnie assicurative.

Gli assicuratori, normalmente, stabiliscono i premi sulla base del rischio associato al veicolo. Un’escalation di danneggiamenti intenzionali ha portato le compagnie a rivalutare al rialzo i costi, considerando le Tesla più esposte rispetto ad altri veicoli.

In questo contesto, scegliere la polizza giusta diventa fondamentale per proteggere l’investimento fatto nella mobilità elettrica e, in particolare, in Tesla. Due le formule più gettonate: la classica copertura furto e incendio, che tutela il mezzo da sottrazione o danneggiamenti causati da fiamme, e la più specifica garanzia contro atti vandalici ed eventi socio-politici, capace di offrire una protezione più ampia anche in caso di rivolte, manifestazioni o disordini civili.

Ecco che l’inaspettato prende il sopravvento anche su costi come quelli assicurativi. Una situazione che, in qualche modo, riflette le nuove sfide della transizione elettrica: non solo vantaggi ambientali e riduzione dei costi di carburante, ma anche una maggiore attenzione verso la sicurezza assicurativa, specie se a guidare Tesla c’è un personaggio molto controverso.