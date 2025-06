SUV diesel nel 2025, ecco i più convenienti da acquistare al momento

Se state cercando un SUV alimentato a gasolio che non svuoti il portafoglio, è bene partire da una buona lista di veicoli consigliati e per buonissimi motivi. Analizzando i listini ufficiali e le promozioni attive, si possono individuare i SUV diesel più convenienti attualmente disponibili sul mercato italiano. Tutto quello che hanno in comune queste auto? Una motorizzazione a gasolio, prezzi accessibili e allestimenti completi.

Advertisement

Stando alle proposte fino a giugno 2025, andando avanti per prezzo crescente, in cima alla lista troviamo l’Audi Q2 Business 30 TDI. Equipaggiata con il collaudato motore 2.0 TDI da 116 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce, il SUV tedesco è proposto al prezzo di listino di 33.650 euro, presentandosi, al momento, come il SUV diesel più economico tra i marchi premium.

Advertisement

Subito sopra si posiziona la Volkswagen T-Roc 2.0 TDI da 116 cavalli, con trazione anteriore e trasmissione manuale. Il listino racconta una cifra inferiore ai 35mila euro, e quindi 34.400 euro. Un prezzo competitivo per un SUV tedesco molto apprezzato sul mercato europeo.

Segue l’Alfa Romeo Tonale 1.6 Diesel da 130 CV nella versione Model Year 2025. Il prezzo ufficiale è di 40.600 euro, ma grazie alle offerte attuali si può acquistare a 35.224 euro, con oltre 5.000 euro di sconto. La formula prevede anticipo, rate mensili da 290 euro e una maxi-rata finale.

Andando avanti con la fascia di prezzo, troviamo la Skoda Karoq 2.0 TDI EVO da 116 cavalli, proposta a 35.450 euro. Un SUV equilibrato, solido e razionale, perfetto per chi cerca affidabilità e contenuti.

Advertisement

Chiude la classifica la Citroen C5 Aircross BlueHDi da 130 CV, con cambio automatico e un prezzo di 35.600 euro. Un modello spazioso, confortevole e ben equipaggiato, che offre anche consumi contenuti.

In soldoni, se volete acquistare un SUV diesel in Italia, non troverete modelli nuovi sotto i 33.000 euro. Il minimo è poco al di sotto dei 34.000 euro, segnale chiaro di un segmento destinato, a causa di una domanda a rischio, a ridursi ulteriormente. Nel nostro Paese, al momento, troviamo comunque 78 modelli diesel a listino, segno di un’alimentazione che va in progressivo declino.