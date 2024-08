SUV ad alte prestazioni: il Range Rover Sport SV Edition Two fa la differenza

Tra i SUV ad alte prestazioni il Range Rover Sport SV Edition Two è sicuramente tra quelli più potenti mai realizzati. L’introduzione di questa nuova edizione arricchisce l’offerta della Edition One con nuove opzioni di personalizzazione.

Lusso e prestazioni, ecco il Range Rover Sport SV Edition Two

La Range Rover Sport SV Edition Two si propone con quattro opzioni per la vernice della carrozzeria: Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gross e Sunrise Copper Satin. Ogni versione ha un tema distintivo che sottolinea le prestazioni e il design del veicolo. Nella Range Rover Sport SV Edition Two Blue Nebula Matte, per esempio, troviamo un pacchetto esterno in carbonio satinato, cerchi di colore nero da 23” e un cofano in fibra di carbonio verniciato. Sugli interni ci sono sedili in pelle Windsor “light cloud” ed ebony ad alte prestazioni.

Nell Range Rover Sport SV Edition Two Ligurian Black Gloss il pacchetto esterno è in carbonio-twill satinato, cerchi da 23” in carbonio lucido, cofano con fibra di carbonio a vista e pinze dei freni gialle. Gli interni sono rivestiti in ebano con i rivestimenti in maglia e ultrafabrics.

Nella Range Rover Sport SV Edition Two Marl Grey Gross, invece, il pacchetto esterno è in carbonio lucido con i cerchi da 23” realizzati con lo stesso materiale e le pinze dei freni che prevedono la rifinitura in rame sunrise. L’abitacolo prevede rivestimenti in pelle con rifiniture in ebano o palissandro.

L’ultima opzione, la Range Rover Sport SV Edition Two Sunrise Copper, ci sono finiture esterne satinate abbinate al pacchetto in carbonio-twill satinato, mentre le pinze dei freni sono di colore rosso. Negli interni sono rivestiti in pelle Windows ed ebano.

L’ampia offerta di personalizzazione della Range Rover Sport SV Edition Two ruota intorno al motore V8 biturbo da 4,4 litri. È lo stesso presente nell’Edition One ma con aumento di potenza importante che giunge a 635 CV e 750 Nm di coppia per un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,6 secondi. La presenza dei pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S rendono la guida della Range Rover Sport SV Edition Two ancora più maneggevole. Vi è infatti un aumento di 0,1 G nel carico laterale rispetto a quanto avviene con i pneumatici all-season previsti di serie.