Super EV Concept, nome e manifesto: svelata la piccola Honda pronta all’assalto europeo

La Honda Super EV Concept è il nome della piccola vettura elettrica protagonista della visione della Casa giapponese per la sua annunciata mobilità urbana del domani. Presentata con una sola immagine ufficiale finora diffusa questa concept car compatta farà il suo debutto in anteprima mondiale in occasione del Goodwood Festival of Speed 2025, in programma dall’11 al 13 luglio.

Si tratta certamente di un prototipo avanzato, già vicino alla versione di produzione, che anticipa una utilitaria a zero emissioni del segmento A. Le sue linee distintive e la vocazione sportiva la rendono una delle novità più attese del settore elettrico urbano. La vedremo anche in Italia? È ancora troppo presto per dirlo, ma intanto, da parte di Honda, ci sono diverse anticipazioni disponibili.

Anche se il nome ufficiale definitivo non è ancora stato comunicato, i primi scatti teaser rivelano fari circolari che ricordano da vicino quelli della Honda e, la city car elettrica uscita di scena nel 2024. Tuttavia, la Super EV Concept sembra avere proporzioni più alte e meno filanti, probabilmente per offrire maggiore abitabilità interna e un bagagliaio più spazioso.

Honda non ha ancora rilasciato dati tecnici ufficiali, ma potrebbe adottare una piattaforma modulare, simile alla strategia usata da Hyundai per la nuova Inster. In Giappone, potremmo vedere una versione più compatta, intorno ai 3,40 metri, pensata per rientrare nella categoria delle Kei Car, dove Honda è già leader con la N-Box.

Per i mercati internazionali, potrebbe invece arrivare una variante più lunga, per offrire comfort anche ai passeggeri posteriori. A livello di comunicazione, il marchio descrive il progetto come un “nuovo veicolo compatto 100% elettrico, sviluppato per mantenere il piacere di guida tipico del brand”, con l’obiettivo di unire prestazioni brillanti all’utilizzabilità quotidiana.

Il prototipo Honda, verniciato in un vivace viola e con assetto sportivo, ha già superato alcuni test nel Regno Unito e sarà protagonista della famosa salita del Goodwood Hillclimb. Un assaggio dinamico, in attesa del modello definitivo. Non resta che aspettare luglio per saperne di più.