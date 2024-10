Sorgerà in Spagna, ad Alicante, la prima gigafactory per il riciclaggio delle batterie in Europa

L’azienda spagnola GDV Mobility ha annunciato nella giornata di giovedì l’apertura della prima gigafactory circolare in Europa. L’obiettivo che si propone, indicato in un comunicato emesso per l’occasione, è quello di porre la Spagna in prima linea nella battaglia per la sostenibilità dei veicoli elettrici.

Nell’intento di centrare il bersaglio, GVD Mobility ha adottato per il suo impianto il modello CircularFactory, il quale rappresenta un adattamento della teoria delle 3R (ridurre, riutilizzare e riciclare). Una decisione che fa della società iberica “la prima azienda al mondo a integrare il processo in un’unica azienda completa”. A spiegarlo è stato l’amministratore delegato di GVD Mobility, Germán Agulló.

La prima gigafactory per il riciclaggio delle batterie sorgerà ad Alicante

La gigafactory avrà sede ad Alicante, il capoluogo dell’omonima provincia e della Comunità Valenciana. In particolare, in questo sito l’azienda si incaricherà di ricevere la batteria e della sua riparazione, ove ciò sia possibile. Nel caso contrario, l’alimentatore sarà oggetto di riutilizzo al fine di produrre megabatterie stazionarie come la G-One (una batteria del catalogo GDV Mobility) oppure inviato allo stabilimento in maniera tale da essere frantumata, con conseguente separazione dei metalli presenti al suo interno.

È stato lo stesso amministratore delegato ad affermare il suo orgoglio per il vero e proprio salto qualitativo dell’azienda spagnola. Agulló ha infatti affermato: “Siamo riusciti a posizionare GDV Mobility come attore strategico, essendo oggi una delle uniche due aziende al mondo non asiatiche in grado di separare i materiali con un possibile prodotto da incorporare nelle nuove batterie fabbricate in Europa”.

Una dichiarazione solo parzialmente vera, considerato che al momento soltanto Redwood Materials, creata negli Stati Uniti da uno dei cofondatori di Tesla, e Mercedes-Benz, in Germania, possiedono fabbriche di riciclaggio, all’interno delle quali viene recuperato fino al 96% dei materiali originali.

Le nuove normative dell’Unione Europea in tema di riciclaggio delle batterie

Nel mese di luglio del 2023, l’Unione Europea ha varato nuove normative in tema di batterie. Quelle nuove, in particolare, richiedono che a partire dal 2027 tutte le batterie contengano materiali riciclati e siano gestite da operatori europei di rifiuti.

L’obiettivo di questa decisione è chiaramente la riduzione della dipendenza dalle materie prime provenienti dall’Asia, in maniera tale da aumentare la sostenibilità nel continente. Una strada molto complicata da seguire in assenza di produttori di batterie europei.

Una esigenza che, però, rischia di essere resa molto complicata da conseguire a causa dello stato di crisi in cui si dibatte Northvolt. L’azienda svedese, infatti, non è riuscita a centrare i propri obiettivi produttivi e per affrontare le difficoltà finanziarie sta addirittura vendendo le scorte disponibili.

G-One, la megabatteria più economica e sicura in assoluto

Nel passato mese di settembre, GDV Mobility ha provveduto alla presentazione della G-One, una megabatteria stazionaria da 7 megawatt la quale è stata presentata come “la più economica, la più redditizia e la più sicura del settore”. Il suo processo di riciclaggio e assemblaggio è stato organizzato in maniera tale da poter ricevere batterie usate da qualsiasi parte d’Europa, per poi procedere allo smontaggio e all’analisi, una per una.

Nel caso in cui siano in grado di poter essere recuperate, le stesse sono indirizzate verso la linea di produzione, all’interno della quale sono fabbricati i 484 moduli da 14 kW di celle NCM trasportate dal G-One. A sua volta, la mega batteria è in grado di ridurre i costi in una forbice compresa tra il 40 e il 60% rispetto ad altre soluzioni di produzione convenzionali (ovvero senza materiali riutilizzati).

La stessa GDV Mobility ha inoltre assicurato che G-One può essere considerata la prima megabatteria in grado di riuscire a incorporare un nuovo sistema antincendio modulare ad allagamento compartimentato. In pratica, grazie a questa caratteristica ove si verifichi l’incendio di un modulo, ne viene garantito l’isolamento e lo spegnimento automatico, impedendo che le fiamme si diffondano ad altri moduli. Una caratteristica molto importante, alla luce dei timori di incendio delle batterie per auto elettriche sempre più diffusi nell’opinione pubblica.