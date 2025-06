Skoda Space, il nome non lascia molti dubbi: come sarà il prossimo SUV a 7 posti

Sta per fare il suo debutto uno dei modelli più attesi del panorama elettrico europeo: la Skoda Space, un SUV full electric a sette posti che si preannuncia come il portabandiera dell’elettrificazione del marchio ceco. Attesa per il 2026, la vettura deriverà direttamente dal prototipo Vision 7S presentato nel 2022, e andrà a posizionarsi al vertice della gamma Skoda per dimensioni, tecnologia e prestazioni.

Le prime foto paparazzate e i test su strada hanno già svelato qualche indizio sul design definitivo, e grazie a un render dettagliato, possiamo immaginare come sarà questa nuova ammiraglia elettrica. Lo stile, dunque, seguirà il nuovo corso “Modern Solid” di Skoda, già adottato per modelli come Enyaq e la futura Elroq, caratterizzato da linee tese, proporzioni muscolose e superfici pulite.

Il frontale, moderno e minimalista, ospiterà una sottile calandra nera lucida (probabile nelle versioni Sportline) e una parte inferiore generosa per ottimizzare il raffreddamento della batteria. I gruppi ottici saranno su due livelli, con luci diurne a LED superiori e proiettori principali incastonati più in basso. Sulle fiancate non mancheranno passaruota con protezioni in plastica per dare solidità visiva, mentre i cerchi in lega potrebbero arrivare fino a 21 pollici.

Con una lunghezza stimata di 4,9 metri, lo Skoda Space 2026 offrirà un abitacolo spazioso e modulabile, perfetto per famiglie numerose, garantendo un ampio bagagliaio anche con la terza fila di sedili attiva. All’interno, l’ambiente sarà dominato da un grande display centrale verticale da 14,6 pollici dedicato all’infotainment e da un cruscotto digitale da 8,8 pollici, molto probabilmente evoluzione del sistema già visto sulla Enyaq, ma con nuove funzionalità e personalizzazioni.

La piattaforma utilizzata sarà l’ormai collaudata MEB del Gruppo Volkswagen, che garantirà versioni sia a trazione posteriore che integrale, con potenze comprese tra 286 e 340 cavalli, a seconda della configurazione. Si prevede una batteria da circa 89 kWh, in grado di offrire fino a 600 km di autonomia nel ciclo WLTP. Anche se basata su architettura a 400V, la ricarica sarà veloce e competitiva, ponendola come rivale diretta di modelli come Hyundai Ioniq 9 e Kia EV9. Si stima un listino d’ingresso di circa 60.000 euro, posizionandosi al di sopra delle versioni top di gamma della Skoda Enyaq.