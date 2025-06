Skoda Enyaq Coupé RS arriva in Italia: prezzi e dotazioni del SUV sportivo

A poche settimane dalla sua presentazione ufficiale, la nuova Skoda Enyaq Coupé RS debutta finalmente in Italia. La variante sportiva del SUV elettrico della casa boema è ora ordinabile nel nostro Paese esclusivamente nella versione Coupé.

Skoda Enyaq Coupé RS, il SUV sportivo debutta in Italia: i dettagli

Esteticamente, la Skoda Enyaq Coupé RS si distingue per un body kit dedicato che ne accentua la vocazione sportiva. Il SUV presenta elementi verniciati in nero, come le cornici dei finestrini, le barre al tetto, le calotte degli specchietti e le scritte su cofano e portellone. Per un look più aggressivo, la casa automobilistica ha optato per paraurti RS specifici e badge RS sui passaruota anteriori. Presenti anche cerchi in lega Draconis da 20 pollici con finitura nero metallizzato e inserti opachi.

Per quanto riguarda l’abitacolo, i sedili anteriori sono riscaldati, con poggiatesta integrati, funzione massaggio lato guida e memoria. Il volante sportivo a tre razze, anch’esso riscaldato, integra il logo RS e i comandi per regolare l’intensità della frenata rigenerativa. I clienti possono scegliere tra la RS Lounge, di serie, con rivestimenti in microfibra scamosciata e cuciture a contrasto, oppure la RS Suite, disponibile a richiesta, con finiture in pelle e impunture tono su tono.

Basata sulla piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen, la Enyaq Coupé RS è spinta da due motori elettrici, uno per asse, che garantiscono trazione integrale e una potenza complessiva di 340 CV (250 kW). Quanto alle prestazioni, il SUV sportivo scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e raggiunge una velocità massima limitata a 180 km/h.

La batteria ha una capacità lorda di 84 kWh (79 kWh utilizzabili) e supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 185 kW di potenza. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è compresa tra 551 e 568 km, con un consumo medio tra 15,6 e 16,2 kWh/100 km.

La RS si differenzia anche per l’assetto, ribassato e ritarato, e per la presenza dello sterzo progressivo e di un impianto frenante maggiorato con dischi anteriori più grandi e pinze a doppio pistoncino. Il sistema DCC di regolazione elettronica degli ammortizzatori è disponibile come optional.

La nuova Skoda Enyaq Coupé RS è ora ordinabile in Italia con un prezzo di listino a partire da 57.400 euro.