Secondo Hyundai il cambio manuale è solo un’incomprensibile nostalgia

Un tempo simbolo della guida sportiva e del coinvolgimento su strada, il cambio manuale sta lentamente uscendo di scena. Sempre più produttori automobilistici stanno eliminando dalle proprie gamme la possibilità di optare per una trasmissione non automatica, preferendo soluzioni più moderne, comode e soprattutto sostenibili dal punto di vista dei costi e delle normative.

Se è vero che il cambio automatico rappresenta oggi una scelta più intuitiva e rilassante, non è solo una questione di comfort. I moderni ADAS (i sistemi di assistenza alla guida) sono spesso progettati per lavorare in sinergia con trasmissioni automatiche, rendendo complessa e onerosa l’implementazione del doppio schema (manuale e automatico) su un unico modello.

C’è poi la questione delle emissioni. I cambi automatici di ultima generazione risultano più efficienti nella gestione dei consumi, favorendo il rispetto delle sempre più stringenti normative ambientali. Ma il vero colpo al cuore del cambio manuale è arrivato da chi guida: la domanda è in netto calo.

Tyrone Johnson, responsabile del Centro Tecnico europeo di Hyundai, in un’intervista a Car Magazine ha affermato senza mezzi termini: “Nessuno vuole più i cambi manuali”. Un’affermazione provocatoria, ma non priva di fondamento. Anche Porsche, marchio legato a doppio filo con la guida sportiva, ha visto scendere drasticamente l’interesse per le versioni manuali della 911 Carrera, tanto da eliminarle quasi del tutto dai listini.

Secondo Johnson, il cambio manuale non è l’unico “veterano” destinato a sparire. Anche il freno a mano meccanico e la strumentazione analogica sembrano ormai pezzi da museo. I nuovi automobilisti, specialmente quelli sotto i 40 anni, preferiscono cruscotti digitali, freni elettronici e trasmissioni automatiche sin dal primo contatto con l’auto.

Il manager Hyundai ha inoltre espresso un’opinione piuttosto forte: non dovremmo rimpiangere le auto sportive a combustione interna. Sarebbe solo una “nostalgia” senza senso. Secondo lui, una Ioniq 5 N è “migliore sotto ogni aspetto” rispetto alle sportive del passato, sostenendo che in appena 10 anni le elettriche hanno fatto progressi che il motore termico non ha compiuto in un secolo.

Difficile accettare queste parole per un vero appassionato, ma i numeri parlano chiaro: l’industria dell’auto sta cambiando. E il cambio manuale, un tempo cuore pulsante dell’esperienza di guida, sta diventando quasi un lusso per puristi.