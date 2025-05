Ritocco minimo sulla Cupra Tavascan per aumentare il “coinvolgimento” alla guida

A circa un anno e mezzo dall’inizio della produzione presso lo stabilimento di Anhui, in Cina, la Cupra Tavascan, primo SUV coupé completamente elettrico del marchio spagnolo, riceve un’interessante serie di aggiornamenti tecnici ed estetici. Non si tratta ancora di un vero restyling di metà carriera, ma piuttosto di un raffinamento mirato, pensato per mantenere alta l’attenzione sul modello e aumentare l’esperienza immersiva a bordo.

Una delle principali novità sul Tavascan è l’introduzione di un sound artificiale interno, definito da Cupra come “una firma sonora emozionale”. Disponibile su tutte le versioni con modalità Performance, questo sistema audio reagisce dinamicamente alla modalità di guida, alla velocità e all’input dell’acceleratore, creando un paesaggio sonoro che mira a rafforzare il coinvolgimento del conducente.

A livello estetico, la gamma 2025 accoglie una nuova colorazione Century Bronze con finitura opaca, che esalta le linee muscolose del crossover. All’interno, debuttano i sedili CUP Bucket per guidatore e passeggero anteriore, dotati di ventilazione e riscaldamento, mentre il volante, rivestito in materiali alternativi al cuoio, testimonia l’impegno del marchio verso soluzioni sostenibili. I rivestimenti interni sono disponibili in tessuti tecnici e microfibra Dinamica.

Adesso è anche disponibile anche l’Extreme Pack, che comprende cerchi in lega forgiati bicolore da 21 pollici, abbinati a pneumatici da 255 mm sia all’anteriore che al posteriore. Questi cerchi alleggeriscono il veicolo di 10 kg complessivi, contribuendo a una dinamica di guida più reattiva e precisa.

La Cupra Tavascan viene proposta in quattro allestimenti: V1 e V2, entrambe a trazione posteriore con un motore da 286 CV e 545 Nm, alimentato da una batteria da 77 kWh per un’autonomia WLTP di 501 km e uno 0-100 in 6,8 secondi. Le versioni VZ1 e VZ2 montano invece due motori elettrici per una potenza combinata di 340 CV, mantenendo la stessa coppia ma migliorando l’accelerazione a 5,5 secondi, con un’autonomia di 476 km. I prezzi partono da 51.850 euro per la V1, con il top di gamma VZ2 che tocca i 76.650.