Ricaricare l’auto elettrica a casa è un lusso per pochi in Italia: svelati i costi europei

Qualche giorno fa avevamo discusso dell’esperienza di uno youtuber americano, che aveva parlato di quanto costasse mantenere un’auto elettrica, nel suo caso una Tesla Model 3. Abbiamo visto che negli Stati Uniti i costi dell’energia sono alquanto irrisori rispetto all’Italia e altri paesi europei. Ma quanto di preciso? Secondo un report stilato da Switcher, il paese europeo in cui la ricarica di un’auto elettrica a casa è più costosa è la Germania.

Ecco quanto costa caricare un’auto elettrica a casa in Europa

Entro la fine di maggio 2024 dovrebbe entrare in vigore l’Ecobonus, i nuovi incentivi statali per auto elettriche che consentiranno di richiedere un contributo fino a 13.750 euro per l’acquisto di auto a batteria. Dunque, molti interessati all’acquisto si chiedono ovviamente quanto costerà ricaricare la propria futura auto elettrica a casa.

Switcher, con i dati aggiornati di Eurostat, ha stilato una classifica che consente di capire quanto si spende, in media, per la ricarica di un’auto elettrica a casa. Come abbiamo anticipato, il paese europeo più caro sotto questo aspetto è la Germania, con un costo per kWh di 0,402 euro, che si traduce in 23,57 euro per la carica completa e un costo di 7,06 euro ogni 100 km percorsi.

Nel 2023 il costo medio in Europa è stato di 12,63 euro, ovvero circa 3,78 euro ogni 100 km. I costi del 2023 avevano subito un aumento del 4,44% rispetto all’anno precedente. La maggior parte dei paesi, dunque, nel 2024 supera la media dello scorso anno, compresa l’Italia. Il Bel Paese si trova alla settima posizione di questa classifica con 0,335 euro spesi per kWh e un costo di 19,63 euro per il pieno di energia. Il costo per 100 km è di 5,87 euro.

Tra i Paesi più economici troviamo la Turchia, con 0,056 euro spesi per kWh, dove il pieno ha un costo di soli 3,30 euro e 0,99 euro per 100 km. A seguire Kosovo, Bosnia Erzegovina, Georgia, Montenegro e Serbia. Si tratta ovviamente di costi medi indicativi, dove possono variare in base al contratto di energia stipulato, dalla capacità della batteria dell’auto elettrica e dai chilometri percorsi.