Ricarica ultraveloce e intelligenza a bordo: tutte le delizie della nuova Nissan Leaf

La Nissan Leaf di nuova generazione ridefinisce i confini della mobilità a zero emissioni, combinando innovazione tecnologica e funzionalità intelligenti pensate per migliorare la vita di tutti i giorni. Il cuore di questa evoluzione è il nuovo sistema di ricarica ultraveloce, capace di recuperare fino a 250 km di autonomia in soli 14 minuti (standard WLTP). Una svolta epocale per gli automobilisti elettrici che desiderano velocità, efficienza e praticità.

Tra le novità più significative figura l’Intelligent Route Planner, basato sui Google Automotive Services. Questo sistema avanzato analizza in tempo reale il percorso e segnala automaticamente le colonnine di ricarica più vicine, ottimizzando le soste e riducendo la cosiddetta “range anxiety”.

La nuova Leaf supporta anche lo standard di ricarica nordamericano NACS, a testimonianza di una proposta sempre più globale e versatile. Grazie alla funzione Plug and Charge, la ricarica avviene in modo completamente automatico: basta collegare il cavo, senza bisogno di app o tessere RFID. In ottica di sostenibilità e intelligenza energetica, Nissan ha introdotto il Vehicle-to-Load (V2L) e il Vehicle-to-Home (V2H). Il sistema V2L permette di alimentare dispositivi elettronici o piccoli elettrodomestici direttamente dall’auto, grazie a prese da 1500 watt (per il mercato statunitense), ideali per campeggio, lavoro outdoor o situazioni d’emergenza.

Il sofisticato sistema di gestione termica della batteria regola il raffreddamento in base al tragitto selezionato: salita, città o lunghi viaggi. Ciò consente una maggiore efficienza energetica e prestazioni ottimizzate anche in fase di ricarica.

Secondo Keiji Endo, Chief Planning Specialist di Nissan, “la tecnologia V2X [di fatto, di accumulo e utilizzo dell’energia fuori dall’auto] segna una nuova era: l’auto elettrica non è più solo un mezzo di trasporto, ma un nodo attivo del sistema energetico”.

La presentazione ufficiale della Nissan Leaf 2025 avverrà il 17 giugno alle ore 14:00, in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale Nissan Global. Un appuntamento imperdibile per chi vuole conoscere un mattoncino importante per il futuro della mobilità sostenibile.