Renault 5 Williams, ricordando l’edizione speciale della Clio di trent’anni fa

Negli anni Novanta, per i tanto che sicuramente non l’hanno dimenticata, la Renault Clio Williams è stata la regina indiscussa delle compatte sportive, una hot hatch iconica capace di coniugare look grintoso e prestazioni esaltanti. Ancora oggi, tra i veri appassionati di motori, viene ricordata come una delle compatte più desiderate e apprezzate della sua epoca. Ma cosa accadrebbe se tornasse ai giorni nostri, magari con un look moderno e rivisitato?

Nonostante Renault non abbia alcun piano ufficiale per rilanciare la Clio Williams, concentrandosi al momento sulla sorprendente 5 E-Tech Turbo 3E, una concept elettrica estrema dal prezzo paragonabile a una Porsche 911, l’idea di un remake moderno stuzzica l’immaginazione. Ed è proprio grazie all’intelligenza artificiale che nasce questa suggestiva interpretazione digitale, ispirata sì alla storica Clio, ma realizzata sulla base della nuova Renault 5 , già in vendita anche in variante sportiva Alpine.

Il risultato è sorprendente e persino desiderabile: una Renault 5 Williams virtuale che riprende fedelmente alcuni elementi chiave della Clio originale, come i cerchi in lega dorati e l’iconica livrea blu profondo.

Il design è muscoloso e carico di personalità: paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, minigonne laterali pronunciate, passaruota allargati e un diffusore posteriore imponente con due terminali di scarico centrali, un chiaro omaggio alle sportive endotermiche del passato, nonostante la base sia full electric. Il frontale spicca per un’enorme presa d’aria, più estetica che funzionale, considerando che le auto a batteria non richiedono grandi flussi d’aria per il raffreddamento come i modelli a combustione interna.

Nonostante il progetto non sia evidentemente reale, il concept trasmette una forte identità sportiva e nostalgica, mescolando stile rétro e soluzioni moderne. Vedremo mai una Renault 5 Williams su strada? Improbabile.

Questa idea digitale potrebbe ispirare qualche coraggioso proprietario a crearne una versione artigianale. Pare proprio che sul portale Auto Scout ce ne sia già una in vendita. Per tutti gli altri, intanto, sognare non costa proprio nulla.