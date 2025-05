Questione di sfumature: la BMW i4 M60 da 593 CV si mostra per la prima volta in Rosso Corsa

BMW torna prepotentemente a far parlare di sé nel mondo delle sportive elettriche con il lancio ufficiale della nuova i4 M60, versione aggiornata e potenziata della precedente M50. Annunciata nei giorni scorsi, la vettura non era stata inizialmente accompagnata da immagini ufficiali, ma ora la divisione M ha deciso di svelare il design completo in grande stile, scegliendo una livrea iconica per farla risaltare.

A livello estetico, la nuova i4 M60 mantiene le linee già introdotte con il restyling dello scorso anno, noto come Life Cycle Impulse, ma si distingue per il badge “M60” sul retro, che sancisce il passaggio di categoria. La protagonista delle immagini ufficiali è colorata in Rosso Corsa Uni Individual, tonalità storica dal forte richiamo alle corse italiane degli anni Venti, in particolare a marchi come Maserati, Lancia, Alfa Romeo e Ferrari. La colorazione rappresenta, quindi, certamente un omaggio alle illustri italiane di un tempo ma anche un esordio più che scintillante per il nuovo allestimento della berlina BMW.

Il rosso acceso si abbina perfettamente al pacchetto M Carbon e ai cerchi bicolore da 20 pollici (modello 868 M), per un look decisamente aggressivo. Sul piano tecnico, la nuova BMW i4 M60 sfrutta una configurazione dual motor con una potenza combinata di 593 CV, ben 56 in più rispetto al modello M50.

Questo upgrade ha portato a un miglioramento delle performance. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,7 secondi, rendendola veloce quanto la i7 M70 e persino più rapida della iX M70. La i4 M60, d’altronde, eredita un compito significativo: raccogliere l’eredità della i4 M50, che è stata per tre anni consecutivi il modello M più venduto a livello globale.

Secondo fonti interne, intanto, la produzione della Serie 4 Gran Coupé (G26) terminerà nel giugno 2028, lasciando alla M60 circa tre anni di presenza sul mercato.