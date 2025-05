Questa stroardinaria BMW ha vinto la Coppa d’oro al Concorco d’Eleganza

Nel suggestivo scenario del Lago di Como, in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, a trionfare con eleganza senza tempo è stata la BMW 507, che si è aggiudicata l’ambita Coppa d’Oro. Un riconoscimento che celebra non solo la raffinatezza estetica di questo leggendario modello, ma anche la sua storia affascinante, fatta di intuizioni audaci, passione per la guida e ingegneria sopraffina.

Presentata per la prima volta al pubblico nel 1955 durante il Salone dell’Auto di Francoforte, la BMW 507 nasce dal genio creativo del designer Albrecht Graf von Goertz. Il suo design fluido e proporzionato, unito al potente motore V8 da 3,2 litri, la rese un’icona istantanea tra le Gran Turismo europeee. Tuttavia, i costi di produzione elevatissimi misero a dura prova le finanze della Casa bavarese, limitando la produzione totale a soli 254 esemplari realizzati tra il 1956 e il 1960.

Nonostante inizialmente non fosse progettata per le competizioni, la 507 trovò spazio anche nelle corse grazie al leggendario Hans Stuck, noto come il “Re della Montagna”. Convinto dal CEO di BMW dell’epoca, Stuck tornò alle cronoscalate nel 1957, conquistando inaspettate vittorie nelle stagioni 1958 e 1959, a sessant’anni compiuti.

Un’altra pagina storica fu scritta nel 1957, quando la 507 prese parte all’ultima edizione della Mille Miglia. A portarla in gara fu il privato venezuelano Enrique Muro, che partecipò con una 507 rossa numerata 525. Un gesto che rinsaldò il legame tra questo modello e il mondo delle corse.

La BMW 507 fu prodotta in due serie. La prima, lanciata a marzo 1957, aveva un vano bagagli piatto e il tappo del serbatoio posizionato dietro il cofano. La seconda, introdotta nello stesso anno, offriva un bagagliaio più ampio, un cofano motore allungato e un serbatoio accessibile dal paraurti posteriore. Internamente, furono rivisti sedili e plancia per garantire un comfort superiore.

L’esemplare vincitore a Villa d’Este è una rarissima unità della prima serie, una delle sole 45 prodotte prima dell’introduzione delle modifiche. Verniciata in un raffinato bianco piuma, monta cerchi Rudge, ed è dotata di una radio Becker Brescia con antenna automatica. Un dettaglio suggestivo, considerando che questa BMW 507 fu consegnata nel luglio 1957 proprio a Roma, in occasione della Mille Miglia, con percorso, appunto, tra Brescia e la Capitale.