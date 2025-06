Prima occhiata ufficiale alla Ioniq 6 N, la super sportiva elettrica Hyundai

Linee filanti, spoiler oversize e la lettera “N” che per Hyundai significa solo una cosa, ovvero prestazioni estreme. È così che la Hyundai Ioniq 6 N inizia a svelarsi al mondo, anticipando quella che sarà la sua prima apparizione ufficiale in occasione del Goodwood Festival of Speed 2025, in programma dal 10 al 13 luglio.

La nuova versione rappresenta il top della gamma sportiva del brand coreano, evolvendo la berlina-coupé in una vera e propria elettrica ad alte prestazioni. Le immagini paparazzate e i teaser ufficiali rivelano una carrozzeria che si distingue nettamente dalla Ioniq 6 standard, grazie a interventi mirati sul design aerodinamico. Non solo estetica, ma ottimizzazione funzionale per sfruttare al massimo la potenza del powertrain elettrico.

Anche se i dettagli tecnici non sono ancora stati confermati, è altamente probabile che la piattaforma sarà la medesima della Ioniq 5 N, con doppio motore elettrico (uno per asse), per una potenza complessiva di 650 CV e 770 Nm di coppia. Valori da supercar, che promettono uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi e una velocità massima attorno ai 250 km/h.

Sul piano stilistico, la Ioniq 6 N si farà riconoscere grazie a passaruota maggiorati, sospensioni ribassate, cerchi in lega di nuovo disegno e numerosi dettagli progettati per migliorare il raffreddamento e ridurre il peso, con l’obiettivo di ottimizzare la dinamica e garantire un comportamento su strada all’altezza delle aspettative.

Come confermato da Hyundai, la prima apparizione in pubblico della Ioniq 6 N avverrà proprio a Goodwood 2025, dove l’auto non sarà solo esposta, ma dovrebbe anche affrontare la celebre salita inglese, mettendo in mostra il suo potenziale dinamico. Una sfida che sancisce l’ingresso della Ioniq 6 N tra le elettriche più radicali del panorama globale. Anche se in passato è stata ingenerosamente definita “la Porsche dei poveri”, le aspettative sono altissime e meritate.