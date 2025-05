Porsche dice addio a Boxster e Cayman a benzina: il futuro è elettrico

La transizione elettrica di Porsche entra in una nuova fase decisiva. I modelli Boxster e Cayman con motorizzazione termica si avviano ufficialmente al tramonto. L’annuncio, già nell’aria da tempo, trova ora conferma definitiva: la produzione delle versioni a benzina terminerà a ottobre 2025, chiudendo un’era gloriosa per le due sportive compatte della casa di Zuffenhausen.

Il primo segnale era arrivato nel 2024, quando Porsche aveva bloccato gli ordini nei Paesi dell’Unione Europea, a causa della mancata conformità dei modelli alle nuove direttive comunitarie in materia di cybersecurity, entrate in vigore nel luglio dello stesso anno. Una stretta normativa che ha fatto da spartiacque, anticipando l’arrivo di una nuova generazione 100% elettrica.

Secondo quanto riportato da Motor1, i piani dell’azienda tedesca sono ormai tracciati, con buona pace degli appassionati più tradizionalisti. Non ci saranno eredi a combustione interna per Porsche Boxster e Cayman. Il futuro appartiene all’elettrico, con prototipi già impegnati nei collaudi su strada. In particolare, il nuovo modello Boxster elettrico sarà il primo a debuttare, con un lancio atteso per l’inizio del 2026. A seguire, circa sei mesi più tardi, sarà la volta della nuova Cayman EV.

Porsche, però, ha rassicurato i puristi. La nuova architettura, infatti, sarà progettata per garantire un’esperienza di guida emozionante, in perfetta continuità con il DNA dei modelli termici. Il pacco batterie sarà montato dietro i sedili anteriori, replicando la disposizione “mid-engine” dei motori a combustione, così da offrire bilanciamento e dinamica sportiva.

Dal punto di vista tecnico, le future elettriche poggeranno su una piattaforma a 800 volt, in grado di supportare ricariche ultraveloci. Inoltre, per la prima volta nella storia di Boxster e Cayman, arriveranno versioni a trazione integrale grazie a un doppio motore elettrico, ampliando così le possibilità prestazionali e l’appeal sul mercato.

Con il conto alla rovescia ormai avviato, ci si aspetta che nuovi dettagli emergano nei prossimi mesi, magari accompagnati da teaser ufficiali e presentazioni da parte di Porsche stessa. Il futuro, per Boxster e Cayman, è silenzioso ma, si spera, ancora molto emozionante.