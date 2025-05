Porsche 963 RSP, da Le Mans alla strada la nuova belva prossima al debutto

A pochi giorni (due settimane a essere precisi) dal ritorno della mitica 24 Ore di Le Mans, Porsche accende i riflettori su un progetto che promette di far sognare gli appassionati di auto ad alte prestazioni, ovvero la Porsche 963 RSP.

Dopo aver lasciato intendere qualcosa in un precedente teaser dedicato alla storica 917 stradale degli anni Settanta, la Casa di Zuffenhausen ha finalmente rivelato nome e ulteriori dettagli di questo prototipo che fonde DNA racing e anima stradale.

Nel nuovo video promozionale, intitolato “Porsche 963 RSP: la strada per Le Mans inizia qui”, si intravedono frammenti del processo di realizzazione di quella che potrebbe essere una hypercar omologata per l’uso su strada. Le immagini mostrano maestranze altamente specializzate intente a carteggiare elementi in fibra di carbonio, rifinire interni in Alcantara o pelle scamosciata sintetica, verniciare la carrozzeria con cura artigianale e applicare stemmi smaltati dallo stile retrò, chiudendo con il badge “963 RSP” posto sulla barra luminosa posteriore. Il nome suscita curiosità: se “RS” richiama subito la parola tedesca Rennsport, ovvero sport motoristici, la “P” resta un mistero. Potrebbe alludere a Prototyp, Porsche o a qualche altra denominazione tecnica ancora da svelare.

Sviluppare una vettura stradale a partire da un prototipo LMDh da endurance, come la 963 da cui trae ispirazione, rappresenta una sfida titanica. Queste auto sono concepite per correre, non per affrontare i limiti normativi e infrastrutturali della viabilità urbana. I loro powertrain ibridi ad alto voltaggio, l’altezza ridottissima da terra e le specifiche aerodinamiche da gara richiedono soluzioni tecniche sofisticate e spesso incompatibili con le regole di omologazione stradale.

Eppure, Porsche non è nuova a simili imprese. La 911 GT1 degli anni Novanta è ancora oggi un’icona indimenticabile, e la 963 RSP potrebbe rappresentare la sua erede spirituale, aggiornata con le tecnologie più recenti e un’aura esclusiva. La questione ora è se la vedremo davvero circolare fuori dai circuiti. Nulla è certo, ma il sogno prende forma.