Porsche 718 Cayman elettrica: tutti gli ultimi dettagli sulla sportiva a zero emissioni

La nuova versione completamente elettrica della Porsche 718 Cayman coupé è stata avvistata durante i test sul leggendario circuito del Nurburgring in Germania. Questo avvistamento segna un passo significativo verso l’introduzione della sportiva a zero emissioni, che si allinea con la Boxster cabriolet elettrificata, anch’essa avvistata in precedenza in condizioni climatiche rigide.

La prossima Porsche, che ha mostrato una leggera mimetizzazione, suggerisce che la presentazione ufficiale della versione elettrica della Cayman potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Una delle principali occasioni per il debutto potrebbe essere l’IAA Mobility Motor Show 2025, che si terrà a Monaco di Baviera, dal 9 al 14 settembre. Porsche è già tra gli espositori confermati dell’evento, e potrebbe essere l’occasione perfetta per rivelare la nuova Cayman elettrica al pubblico.

La Porsche Mission R, concept car presentata al Salone di Francoforte nel 2021 e ispirata al design della Cayman, d’altronde, ha già suscitato un grande interesse. Utilizzare l’IAA 2025 come palcoscenico per completare il percorso dal concept alla realtà della sportiva a due porte potrebbe rappresentare una strategia vincente per Porsche.

Anche se i dettagli definitivi sulla piattaforma elettrica della 718 sono ancora da confermare, si prevede che i modelli Porsche Boxster e Cayman utilizzeranno una configurazione a doppio motore e un’architettura elettrica da 800 volt. Questo lascia presagire l’introduzione di una possibile versione a trazione integrale, caratterizzata da prestazioni elevate. La Porsche Macan elettrica, che utilizza la piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata congiuntamente da Audi e Volkswagen, è già un riferimento nel segmento. La futura Porsche 718 elettrica potrebbe adottare una variante di questa stessa piattaforma, ampliando ulteriormente la famiglia di veicoli elettrici ad alte prestazioni.

Il design della Cayman elettrica, avvistata in fase di test, presenta alcune somiglianze con la nuova Macan, come i fari anteriori, e con la 911 aggiornata, visibile nell’alettone anteriore. Inoltre, i cerchi aerodinamici e la porta di ricarica centrale posteriore sono indizi evidenti che questa vettura sarà alimentata da un sistema propulsivo elettrico all’avanguardia.

Nonostante Porsche non abbia ancora rivelato le specifiche sulle prestazioni della Cayman elettrica, il circuito del Nurburgring rappresenta una sfida importante. Nel 2016, la Porsche 718 Cayman S aveva registrato un tempo sul giro di 7 minuti e 47 secondi sul Nordschleife. Nel 2022, la 718 Cayman GT4 RS ha migliorato questo tempo, con una straordinaria performance di 7 minuti e 4 secondi. La Cayman elettrica avrà certamente l’obiettivo di abbattere questi record.