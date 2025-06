Pininfarina Battista Novantacinque, uno speciale tributo elettrico da 1.900 CV

Il 2025 è un anno cruciale per Pininfarina, autentica icona del design automobilistico internazionale. Per celebrare i suoi 95 anni di eccellenza stilistica e ingegneristica, il celebre marchio torinese ha deciso di rendere omaggio alla propria eredità con un’opera su quattro ruote, la Battista Novantacinque.

Più che una semplice vettura, si tratta di una dichiarazione di intenti, un connubio perfetto tra estetica futuristica e performance estreme, che riflette l’essenza del brand. La hypercar è stata presentata ufficialmente al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, location emblematica che rappresenta al meglio la storia e la cultura della mobilità. Un palcoscenico d’eccezione per un’auto destinata a fare storia.

La carrozzeria in fibra di carbonio a vista di questa Pininfarina è esaltata da una verniciatura Tinted Rosso Gloss, tonalità che richiama la passione per la velocità e la competizione. Il design esterno è valorizzato da una combinazione cromatica ricercata, con Vision Gold e Nero Torino che si alternano in un gioco visivo arricchito dal pacchetto Furiosa con finiture dorate.

Ogni componente della Pininfarina Battista Novantacinque è stato concepito per lasciare il segno. Sull’alettone posteriore spicca la scritta “Novantacinque”, mentre i cerchi Iconico si distinguono per la lavorazione Precision Polished Colourless, impreziosita da contrasti in nero opaco e dettagli in alluminio anodizzato. Le pinze freno rosse completano l’estetica con un tocco grintoso.

All’interno, l’abitacolo trasmette un senso di esclusività assoluta. I sedili Pilota, rivestiti in un mix di pelle e Alcantara nera, presentano cuciture bicolore ispirate alla palette ufficiale di Pininfarina. L’emblema “95”, ricamato in filo dorato sui poggia-ginocchia, sottolinea il carattere celebrativo del modello, mentre la placca telaio e le soglie d’ingresso sono state personalizzate per questa edizione commemorativa. Fibra di carbonio satinata e alluminio anodizzato completano l’allestimento con materiali pregiati.

Sotto l’elegante silhouette della creazione firmata Pininfarina si nasconde un’anima potente, un powertrain 100% elettrico composto da quattro motori sincroni, capaci di generare una potenza complessiva di 1.900 CV e una coppia titanica di 2.340 Nm. I numeri parlano da soli: da 0 a 100 km/h in soli 1,86 secondi e da 0 a 200 km/h in 4,75 secondi, fino a raggiungere i 350 km/h di velocità massima.

Il sistema offre cinque modalità di guida, Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere, che consentono di personalizzare l’esperienza su strada. La Battista Novantacinque non è solo una celebrazione del passato glorioso di Pininfarina, ma anche una proiezione concreta verso il futuro dell’alta gamma elettrica.