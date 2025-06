Nuova Volkswagen T-Roc: le ultime foto spia svelano il suo design

La Volkswagen T-Roc, modello di punta della casa di Wolfsburg, si prepara a debuttare sul mercato in vesti rinnovate. Con oltre due milioni di unità vendute in Europa dal debutto nel 2017, il SUV compatto si prepara infatti al lancio della nuova generazione, prevista per il 2026. Uno dei prototipi è stato avvistato di recente durante una sessione di test sulle strade alpine del Tirolo, in Austria.

Volkswagen T-Roc: ecco come sarà la nuova generazione

Sebbene la data ufficiale della presentazione non sia ancora stata comunicata, si vocifera che la nuova T-Roc potrebbe essere svelata a metà agosto 2025. L’aspetto sportivo del modello suggerisce una possibile variante R-Line. Le immagini mostrano il modello coperto di una pellicola bianca che va a “nascondere” linee e dettagli definitivi. Al momento non ci sono immagini che mostrano le novità dell’abitacolo, ad eccezione del volante, che sembra avere la parte inferiore piatta.

Il lancio commerciale della nuova T-Roc è previsto per l’autunno, con l’arrivo nei concessionari europei fissato per l’inizio del 2026. La gamma sarà ampia e comprenderà per la prima volta una motorizzazione ibrida plug-in, una novità assoluta per il modello. Si tratterà di una delle soluzioni chiave per il futuro del SUV, che punterà su propulsori a benzina elettrificati, tutti abbinati a un cambio automatico a sette rapporti.

Volkswagen ha inoltre confermato l’arrivo di una nuova T-Roc R, la versione ad alte prestazioni, prevista per il 2027. Un’evoluzione che punta a consolidare il successo di uno dei SUV più venduti d’Europa, rafforzandone l’offerta sia in termini di tecnologia sia di motorizzazioni. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito, previste nel corso delle prossime settimane.