Nuova Tesla Model Y Performance, ecco le prime immagini senza veli

Poche settimane fa la nuova Tesla Model Y Performance era stata avvistata sul circuito del Nürburgring durante gli ultimi test prima del debutto ufficiale. In quell’occasione, però, il crossover sportivo si presentava ancora con delle camuffature a coprirne i dettagli. Ora il modello è stato nuovamente immortalato, questa volta sulle strade delle Alpi, completamente privo di coperture.

Tesla Model Y Performance avvistata senza camuffature

La nuova Tesla Model Y Performance sarà equipaggiata con cerchi da 21 pollici, mentre al posteriore spiccano uno spoiler in fibra di carbonio e un paraurti rivisitato. Sul portellone è ben visibile anche il badge della versione Performance. Sebbene nelle immagini diffuse non siano chiaramente visibili, è probabile che le pinze dei freni siano di colore rosso.

Il modello adotterà inoltre un nuovo assetto e un setup specifico per il telaio, pensati per migliorare la dinamica di guida, mentre l’altezza da terra sarà inferiore rispetto alla versione standard. Dal punto di vista estetico non sembrano previsti grandi stravolgimenti, se non alcuni dettagli volti a ottimizzare l’aerodinamica e a conferire alla Model Y un look più aggressivo.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul powertrain, ma sarà ovviamente dotato di doppio motore elettrico e trazione integrale. Le prestazioni dovrebbero superare quelle della “vecchia” Performance, capace di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,7 secondi.

Considerando le immagini più recenti prive di camuffature, il debutto ufficiale della nuova Tesla Model Y Performance dovrebbe essere ormai imminente, insieme ai dettagli su specifiche tecniche e prezzi.