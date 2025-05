Nuova super coupé elettrica Mercedes: cosa ne è stato del Vision AMG Concept?

Mercedes-AMG ha acceso l’hype tra appassionati e addetti ai lavori con la pubblicazione di una serie di teaser ufficiali della sua nuova berlina sportiva completamente elettrica, in vista del debutto previsto per la fine dell’anno.

Nonostante il modello definitivo non abbia ancora un nome, già si parla moltissimo di questa futura ammiraglia a zero emissioni, soprattutto per via della sua architettura proprietaria AMG.EA e dei rivoluzionari motori elettrici a flusso assiale, sviluppati in collaborazione con l’azienda britannica Yasa.

Questi propulsori compatti, dal peso di appena 24 kg, sono capaci di erogare circa 480 cavalli e 800 Nm di coppia ciascuno. AMG ha lasciato intendere che la futura sportiva elettrica potrebbe montarne fino a tre in configurazione tri-motore, con una potenza complessiva superiore ai 1.000 CV. Numeri da hypercar, incastonati in una scocca da berlina di lusso.

Ora che sono trapelate nuove foto paparazzate, possiamo finalmente osservare il prototipo in condizioni reali, lontano dalle grafiche digitali. Anche se il veicolo è ancora fortemente camuffato, il profilo generale inizia a emergere. Ed ecco cofano piatto, fari affilati, passaruota scolpiti ma privi della spettacolarità mostrata nel concept Vision AMG del 2022. Ed è qui che arrivano i dubbi.

Molti appassionati speravano in un design audace, all’altezza della rivale Porsche Taycan, che ha mantenuto gran parte dello stile del concept originale Mission E. AMG, invece, sembra aver optato per un look più conservatore, con alcuni dettagli, come le luci diurne a stella Mercedes, che appaiono meno integrati e più tradizionali.

La delusione tra i fan della Stella argentata non si è fatta attendere: in tanti temono che si ripeta lo stesso copione della Vision EQS, trasformatasi poi nella poco carismatica berlina EQS. Ma al momento, sulla prossima Mercedes-AMG, è bene sospendere il giudizio. Sotto quei espedienti mimetici potrebbe nascondersi una sorpresa. In attesa della presentazione ufficiale, una domanda resta sul tavolo: questa nuova AMG elettrica sarà davvero in grado di ridefinire il segmento delle berline high-performance a batteria?