Nuova Nissan LEAF avrà un design completamente diverso nelle sue versioni più economiche

Nissan ha svelato pochi giorni fa la terza generazione della LEAF, la sua iconica elettrica che ha segnato l’ingresso del marchio nel mondo della mobilità a zero emissioni. Con questo nuovo modello, la LEAF cambia radicalmente pelle, presentandosi con una lunghezza ridotta a 4,35 metri e uno stile da crossover, abbandonando il classico formato da hatchback compatta.

Nissan LEAF: polemiche per le enormi differenze tra i modelli entry-level e top di gamma

Il design della nuova Nissan LEAF appare più sobrio rispetto all’estetica del primo modello del 2010, ma non è stato esente da critiche. Con l’apertura del configuratore online negli Stati Uniti, molti utenti hanno notato che le versioni d’ingresso e intermedie non dispongono dei fari posteriori tridimensionali presenti sull’allestimento top di gamma. Inoltre, il portellone perde la modanatura nera che, sulla versione più ricca, crea un collegamento visivo tra i gruppi ottici e il lunotto. Il risultato è una parte posteriore dal design meno armonioso e più spoglio.

La variante top di gamma si distingue anche per cerchi in lega da 19 pollici, tetto in contrasto nero e fari anteriori ispirati alla sportiva Nissan 300ZX degli anni ’90, un omaggio che ha suscitato l’interesse degli appassionati del marchio. Al contrario, le versioni più economiche montano cerchi da 18 pollici e rinunciano sia alla striscia LED frontale che alle barre sul tetto.

All’interno della gamma Nissan, la nuova LEAF si collocherà in una fascia intermedia tra Micra e Ariya, andando ad affiancare in futuro anche le varianti elettriche di Juke e Qashqai. Tutti questi modelli verranno assemblati nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, dove sarà attiva anche la produzione delle batterie da parte di Envision AESC.

La gamma prevede la versione Standard, con motore da 177 CV e batteria da 52 kWh per un’autonomia fino a 436 km WLTP, ed Extended, che porta la potenza a 218 CV con una batteria da 75 kWh e un’autonomia dichiarata fino a 604 km WLTP. Per quanto riguarda la ricarica, la nuova LEAF supporta una potenza massima di 150 kW in corrente continua, permettendo di recuperare circa 417 km in soli 30 minuti.

Nissan dichiara inoltre che il modello è in grado di percorrere oltre 330 km a una velocità costante di 130 km/h, rendendolo adatto anche ai lunghi viaggi. Grazie alla ricarica rapida, la casa giapponese assicura che le soste per rifornirsi non comporteranno tempi significativamente superiori rispetto a un’auto a combustione. Da segnalare infine la presenza della funzione V2L (Vehicle-to-Load), che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW.