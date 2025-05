Nuova BMW Serie 7, il restyling porta anche una svolta digitale senza precedenti

Con il debutto previsto nel 2026, la BMW Serie 7 “LCI” (il Life Cycle Impulse della casa tedesca) si prepara a ridefinire il proprio equilibrio tra design elegante e tecnologia avanzata. Dopo il successo del concept Vision Neue Klasse X, il costruttore bavarese è pronto a introdurre un aggiornamento significativo della sua ammiraglia, senza però stravolgere completamente il DNA estetico che la contraddistingue.

Recenti avvistamenti di un prototipo camuffato nei pressi del Mont Ventoux, nel sud della Francia, mostrano quella che con ogni probabilità è una variante endotermica della Serie 7. L’assenza di una porta di ricarica fa escludere un modello plug-in, e la targa priva della “E” tipica delle elettriche tedesche conferma che non si tratta della i7.

Come da tradizione BMW, gli aggiornamenti laterali sulla Serie 7 sembrano minimi, limitandosi forse a nuove finiture, cerchi e tinte carrozzeria. Il focus principale sarà sul frontale e sulla coda, con gruppi ottici probabilmente ancora in versione provvisoria. Nonostante la momentanea assenza delle luci diurne superiori, molti indizi suggeriscono la permanenza del caratteristico layout a doppio faro, una scelta ormai consolidata nei modelli di fascia alta come la X7 e la futura XM. Anche il celebre doppio rene anteriore non pare destinato a rimpicciolirsi, mantenendo una presenza scenica imponente. Al posteriore, BMW ha sapientemente occultato i fanali, ma è lecito attendersi unità più ampie e raffinate, in linea con il linguaggio stilistico della Neue Klasse.

Le vere rivoluzioni saranno all’interno dell’abitacolo. Il restyling introdurrà iDrive X, il nuovo sistema di infotainment con schermo da 17,9″ e il futuristico BMW Panoramic Vision, una proiezione digitale a tutta larghezza alla base del parabrezza. Questa interfaccia, suddivisa in nove sezioni interattive, promette un’esperienza di guida altamente personalizzabile.

Il primo assaggio ufficiale di queste novità, che approderanno anche sulla Serie 7, arriverà all’IAA Mobility di Monaco nel settembre 2025, con la nuova iX3 a fare da apripista. A seguire, nel 2027, è attesa una nuova generazione di modelli firmati ALPINA, incluso il primo veicolo 100% elettrico del marchio, segnando un cambiamento epocale per il brand di Buchloe, storicamente legato alle alte prestazioni su base termica.