Nuova Audi Q3 Sportback: ecco le prime ipotesi sul design

Dopo il recente debutto della Audi Q3 2026, la casa automobilistica di Ingolstadt si prepara a svelare anche la nuova Q3 Sportback, la variante più grintosa e sportiva del SUV compatto. Il modello, avvistato pochi giorni fa con pesanti camuffamenti, è stato ricreato digitalmente attraverso alcuni render che cercano di anticipare le sue linee definitive.

Audi Q3 Sportback: sarà così il nuovo SUV coupé in arrivo nel 2026?

Fedele ai prototipi immortalati dai fotografi, la Q3 Sportback si distingue per il tetto spiovente e il lunotto inclinato, che ne esaltano l’estetica da SUV coupé ma sacrificano leggermente lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori. Anche la capacità del bagagliaio potrebbe risultare inferiore rispetto alla Q3 standard, un compromesso inevitabile per chi privilegia lo stile.

Il design si ispira chiaramente a modelli di fascia superiore, come il frontale che ricorda la Q5, gruppi ottici posteriori vicini nello stile alla A6 Avant e, nel render, il logo Audi illuminato. Ritroviamo dettagli come l’antenna a pinna di squalo, lo spoiler posteriore e fanali OLED con firma luminosa continua. Come sulla Q3, sono previsti ben 36 segmenti luminosi configurabili, una soluzione tecnologica che punta ad aumentare la percezione di esclusività, sebbene possa incidere sui costi di manutenzione.

All’interno, la Q3 Sportback condividerà l’abitacolo con la Q3 tradizionale, caratterizzato da un design minimalista e strumentazione completamente digitale. Il SUV sarà prodotto nello stabilimento ungherese di Győr, sfruttando la piattaforma MQB Evo, comune a modelli come Volkswagen Tiguan e Cupra Terramar.

Rivale diretta della BMW X2, la nuova Q3 Sportback non è ancora certa per il mercato statunitense, dove il modello attuale monta un 2.0 TFSI da 228 CV. In Europa, invece, la top di gamma sarà la variante e-hybrid da 268 CV, capace di oltre 119 km di autonomia elettrica, numero che potrebbe crescere proprio grazie al profilo più aerodinamico della Sportback.