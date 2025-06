Nuova Audi Q3, la versione base del modello è un po’ troppo triste

Dando un’occhiata alla nuova generazione dell’Audi Q3 si può notare come sia possibile personalizzarla grazie al configuratore online attivato sul sito ufficiale del marchio. Proprio da lì emergono dettagli interessanti, e forse un po’ deludenti, sulla versione d’ingresso del SUV compatto premium dei Quattro Anelli.

A differenza delle immagini promozionali pubblicate nei giorni scorsi, la Q3 base del 2026 appare decisamente meno raffinata. Ed è normale, lo sappiamo. D’altronde, durante i lanci, i costruttori preferiscono presentare le versioni top di gamma, complete di tutti gli accessori più accattivanti. Qui invece parliamo della configurazione priva di qualsiasi optional, proposta a circa 42mila euro, una cifra elevata per un allestimento “nudo”, ma che include comunque l’IVA.

Esteticamente, la Q3 entry-level viene offerta solo in Bianco Arkona, l’unica colorazione gratuita. I cerchi in acciaio da 17 pollici con gomme 235/60 danno un tocco basico, mentre i gruppi ottici a LED standard appaiono semplici rispetto agli optional con tecnologia Matrix e firma luminosa a scacchiera. Anche dietro, l’assenza di fanali OLED, la barra luminosa posteriore e il logo illuminato si fanno sentire. Niente scarichi finti almeno: Audi, infatti, utilizza terminali veri, seppur nascosti.

Gli interni non sorprendono. E quindi, sparisce il volante sportivo a fondo piatto, così come le finiture in alluminio spazzolato e l’illuminazione ambientale. I sedili sono in tessuto, ma la configurazione 40:20:40 del divano posteriore viene mantenuta anche nella base.

Una nota positiva arriva dal comparto tecnologico. Tutte le Q3 modello 2026 sono equipaggiate con strumentazione digitale da 11,9” e un infotainment touchscreen da 12,8”. Nessuna penalizzazione in termini di display, anche se le cornici sono abbastanza spesse. Meno apprezzati i comandi touch sul volante, presenti anche nei modelli più economici.

Audi, inoltre, ha introdotto una nuova leva multifunzione sul lato sinistro del piantone che gestisce frecce e tergicristalli, mentre il cruise control ha una leva dedicata. Questo permette di liberare spazio nella console centrale per portabicchieri e ricarica wireless per lo smartphone. Un abitacolo da SUV premium, certo, ma nel complesso la nuova Q3 non è accattivante come l’abbiamo vista in ogni annuncio e fotografia sul web.