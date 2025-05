Nuova Audi Q3: ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo modello in arrivo

Audi lancerà la nuova Q3 in versione station wagon in estate 2025, mentre la variante Sportback potrebbe essere svelata verso fine anno, per poi debuttare sul mercato nel 2026. Entrambe le versioni saranno sviluppate sulla base tecnica della Volkswagen Tiguan, ma la Q3 condividerà gran parte dei suoi componenti con la Cupra Terramar, con cui condividerà anche il sito produttivo a Gyor, in Ungheria. La piattaforma sarà la stessa, e anche alcune motorizzazioni saranno in comune, come il 4 cilindri ibrido plug-in da 272 CV, già presente sul SUV spagnolo.

Nuova Audi Q3: ecco come potrebbe cambiare il nuovo modello in arrivo

Tuttavia, da Audi ci si aspetta qualcosa in più, specialmente per garantire un’erede degna all’attuale RS Q3 da 400 CV. La Sportback dovrebbe allungarsi leggermente rispetto al modello attuale (che misura 4,50 m), forse superando i 4,52 m della Terramar.

A livello estetico, la nuova Audi Q3 abbandonerà le linee spigolose del modello attuale in favore di forme più morbide, in linea con il linguaggio stilistico della Q5. Il frontale si distinguerà per fari anteriori incastonati in larghe prese d’aria e sottili luci diurne a LED alla base del cofano. La firma luminosa posteriore sarà ancora più originale, con una fascia LED che termina in due boomerang luminosi.

L’abitacolo, invece, manterrà una forte identità Audi, con interni ispirati alle nuove A5 e Q5 e grandi schermi digitali. Il passeggero potrebbe disporre di un display dedicato, mentre quello del conducente sarà curvo. I sedili posteriori, infine, beneficeranno della funzione scorrevole già vista su Tiguan e Terramar, sia nella versione standard che Sportback, garantendo una buona modularità interna.

Il prezzo di partenza della versione classica dovrebbe aggirarsi intorno ai 43.000 euro. La variante Sportback potrebbe essere presentata tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, per poi arrivare nelle concessionarie nel primo semestre dello stesso anno e avrà, ovviamente, un prezzo leggermente superiore.