Nissan non si ferma un attimo, novità da una parte all’altra del mondo

L’impegno globale di Nissan sta catturando l’attenzione degli osservatori e dei mercati da ogni angolo del pianeta. Dalle lontane terre dell’Australia fino alle strade dell’Europa, passando per il caos delle città cinesi e le distese desertiche e polverose americane. Nissan non intende lasciare fuori proprio nessun territorio di confronto con i suoi imponenti competitor.

Nissan sta lasciando il suo segno in diverse aree geografiche, garantendo un’offerta molto vasta nella sua gamma utile a soddisfare tutti i gusti. Come anticipavamo, in Australia, l’azienda ha intrapreso un’avventura avvincente, affrontando le sfide della strada di Lake Mountain per presentare ufficialmente la nuova Nissan Z Nismo 2024, già svelata da diverse settimane e proposta al prezzo di circa 61 mila dollari.

Al contempo, in Cina, ben altro mercato con ben altre esigenze e priorità, la casa automobilistica giapponese ha ampliato la sua presenza presentando le berline Epoch ed Evo, esclusive per i clienti cinesi, oltre ai SUV Epic ed Era svelati al Salone dell’Auto di Pechino conclusosi pochi giorni fa.

In Europa, la Nissan X-Trail ha abbracciato il suo spirito tradizionalmente avventuroso con il debutto del robusto allestimento “N-Trek”. La X-Trail N-Treck, nuovo allestimento del SUV giapponese caratterizzato da un’estetica completamente votata a chi vuole percorrere tratti “molto offroad”, arriva per non deludere. Le novità sono estetiche, certo, sia all’esterno che nel design dell’abitacolo. E per quanto riguarda le motorizzazioni sono disponibili quelle presenti sul resto della gamma. Unico vero interrogativo: ancora non si conoscono prezzi e data di arrivo nelle concessionarie, fattori che la rendono sicuramente più desiderabile ma anche così inafferrabile.

Le novità della Nissan X-Trail N-Trek per il mercato europeo iniziano dall’anteriore, osservando il profilo scuro al posto del solito cromato che circonda la mascherina. Spostandosi più in basso, si notano i nuovi fendinebbia LED. I paraurti anteriori e posteriori nella parte adottano una colorazione grigia per le protezioni del sottoscocca. E ancora, sono disponibili differenti colorazioni per la carrozzeria, tra tinte metalizzate o perlacee con tetto nero a contrasto a seconda dei gusti del cliente.

Negli Stati Uniti, invece, la Nissan Sentra del 2024 ha incontrato alcuni ostacoli, con richiami emessi per problemi agli alberi di trasmissione. Tutta colpa di un’installazione difettosa in fabbrica. Nonostante le tante sfide attuali del mercato, gli appassionati possono trovare conforto anche nel mondo virtuale: il videogioco The Crew Motorfest, infatti, celebra i modelli iconici Nissan. Tornando alle auto guidabili (davvero) per il 2025 si prospettano sviluppi entusiasmanti, con immagini catturate da fotografi spia che suggeriscono un lieve restyling per la Nissan Frontier.