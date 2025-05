Nissan Micra, svelata la nuova city car: adesso è elettrica e pronta a conquistare l’Europa

Dopo ormai anni di speculazioni e rumors, Nissan ha finalmente tolto il velo alla nuova generazione della sua celebre utilitaria, ora completamente a zero emissioni. È stata presentata ufficialmente la sesta edizione della Micra, che si distingue per un design audace, una gamma di tecnologie avanzate e un’autonomia senza dubbio notevole per la categoria di appartenenza.

Rispetto alle versioni precedenti, il nuovo modello della Micra rappresenta una vera e propria rivoluzione stilistica. Le forme risultano più scolpite e muscolari, mentre la silhouette ricorda quella di un crossover urbano compatto. I passaruota maggiorati e il frontale rinnovato donano all’auto un look più dinamico e decisamente moderno.

Un dettaglio singolare riguarda la nuova linea di cintura, definita dai designer come “gelato che si scioglie”, un’immagine creativa che evoca la forma morbida e arrotondata di una pallina di gelato trascinata su una superficie liscia. Un tocco poetico che riflette lo spirito innovativo del progetto.

All’interno, la Micra elettrica sfoggia una plancia hi-tech con doppio display da 10,1 pollici, uno per il cruscotto digitale e uno dedicato al sistema multimediale. Il volante sportivo a tre razze e i dettagli ispirati al Monte Fuji, nascosti nel vano centrale, aggiungono personalità agli interni. Inoltre, nonostante le dimensioni contenute (inferiori ai 4 metri), lo spazio a bordo è sorprendente: 1.106 litri di volume interno testimoniano un eccellente lavoro di ottimizzazione.

Tra le funzionalità smart, spiccano l’integrazione di Google e Nissan Connect, per una connettività completa e intuitiva. La nuova Micra sarà proposta con due allestimenti in fatto di batteria: 40 kWh e 52 kWh, con autonomie comprese tra 310 e 408 km. Grazie alla ricarica rapida a 100 kW, è possibile passare dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Non manca la funzione V2L (vehicle-to-load), che permette di alimentare piccoli elettrodomestici o dispositivi durante viaggi, picnic o situazioni d’emergenza.

L’arrivo sul mercato europeo è previsto entro la fine del 2025, andando a sfidare modelli come la nuova arrivata BYD Dolphin Surf, svelata anch’essa questa settimana di maggio. La Micra elettrica sarebbe solo l’inizio: Nissan ha già confermato il prossimo arrivo delle versioni elettriche di LEAF, Juke e Qashqai, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel mercato elettrico europeo.