Nissan Juke, come sarà il crossover ripensato in chiave elettrica per il 2026

A 15 anni dal lancio del modello che ha rivoluzionato il segmento dei crossover compatti, la Nissan Juke si prepara a un cambiamento epocale. La terza generazione, attesa per il 2026, segna l’ingresso del celebre SUV di segmento B nell’era dell’elettrificazione completa.

Advertisement

Dopo settimane di anticipazioni, la conferma ufficiale è arrivata e la nuova Nissan Juke sarà al 100% elettrica, progettata su una piattaforma di nuova generazione e rivolta a un pubblico giovane, dinamico e sensibile all’estetica. Il design trarrà ispirazione dal futuristico concept Hyper Punk, presentato al Japan Mobility Show, da cui erediterà tratti stilistici spigolosi, look digitale e un forte richiamo all’universo creativo dei creator e influencer.

Advertisement

L’iconico stile compatto con tetto discendente e gruppi ottici su due livelli verrà reinterpretato in chiave moderna, con linee più muscolari e un’identità visiva decisamente più audace.

Sotto la carrozzeria, la Nissan Juke 2026 adotterà la collaudata piattaforma CMF-EV, già utilizzata dalla Nissan Ariya e dalla prossima generazione della Leaf. Questa architettura modulare permetterà di offrire due tagli di batteria, da 63 kWh e 87 kWh, per un’autonomia stimata tra 400 e 500 km reali.

Le versioni standard saranno equipaggiate con motori elettrici anteriori da 120 o 150 CV, ma non si esclude una variante ad alte prestazioni con trazione integrale e doppio motore. La ricarica rapida sarà garantita da sistemi da 130-150 kW, in grado di portare l’accumulatore dal 20% all’80% in circa 30 minuti, rendendo la Juke perfetta anche per lunghi viaggi urbani e extraurbani.

Advertisement

Anche all’interno, l’evoluzione sarà radicale. La Juke elettrica 2026 disporrà di una plancia digitale con doppi schermi affiancati, comandi vocali intelligenti e connettività 5G, con aggiornamenti OTA e servizi in cloud. Non mancherà il pacchetto di assistenza alla guida avanzata ProPilot Assist, che includerà guida semiautonoma di livello 2, riconoscimento dei segnali stradali, frenata automatica predittiva e gestione del traffico cittadino.

La produzione avverrà nello storico stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, cuore dell’ambizioso investimento da 3 miliardi di sterline destinato a trasformare il sito in una roccaforte europea della mobilità elettrica. Qui nasceranno anche la nuova Leaf e una compatta erede della Micra. Con un prezzo di partenza stimato tra i 28.000 e i 30.000 euro, la nuova Juke proverà a farsi spazio nel competitivo segmento dei crossover elettrici.